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Vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler Adana'da 95 kişiye yasa dışı bahis oynatıp yüksek miktarda ...

İHA

Adana'da 95 kişiye yasa dışı bahis oynatıp yüksek miktarda para kazanacakları yalanıyla 2 milyon 165 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların paralarını tatilde ve eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ortaya çıktı
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinde başkaları yerine doldurdukları kuponlarla birçok kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Zanlıların sosyal medya ve telefona ulaşarak, "Biz yasa dışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek ağına düşürdüğü vatandaştan 300 lirayı aldıktan sonra şahısla tekrar irtibat kurup, "50, 100, 150 bin lira para kazandınız. Bahis sitesi yurt dışından işlem yapıyor. Parayı alabilmeniz için bize havale parası yatırmanız gerekiyor" diyerek vatandaşlardan binlerce lira para aldıkları ayrıca parayı iki parça gönderen vatandaşları tekrar arayarak, "Sistem kabul etmiyor. Parayı tek seferde gönderin" diyerek ikinci kez para aldıkları belirlendi.

"İnandırıcı olmak için klip çekip gönderdiler"
Zanlıların ağına düşürmeye çalıştıkları vatandaşları kandırmak için klip bile çektikleri ortaya çıktı. Klipte yüzü görünmeyen bir kişi tatil görüntüleri yayınlayıp daha sonra "Ben de yasa dışı bahis oynadım sadece 300 lira gönderdim 150 bin lira para kazandım. Borçlarımı ödedim tatilimi yapıyorum geriye de bu kadar param kaldı. Sen de oyna sen de kazan" diyor. Bu kliplerde vatandaşların telefonuna sosyal medya aracılığıyla atılarak onlar ikna edilmeye çalışılıyor. Zanlıların bu tür bir çok video çektiği ortaya çıktı.

"Kazandınız" videosu
Ayrıca zanlıların para gönderen vatandaşların kendilerine yüklü miktarda para göndermesi için "kazandınız" klibi de çektiği ortaya çıktı. Zanlıların yasa dışı bahis sitesinde kendileri tarafından ayarlanan kuponları videoya çekip bunu da hareketli bir müzikle destekliyor. Daha sonrada bu klibi vatandaşlara gönderip onlardan "Bu parayı almak için önce havale parasını göndermeniz gerekiyor, ya da yurt dışında olduğu için siteye vergi vermeniz gerekiyor, yoksa sistem kabul etmiyor" diyerek para isteniyor. Vatandaşlar da 300 liraya 100 bin kazanacağını zannederek para gönderiyor.

Sahte avukatla tehdit
Zanlılar birkaç kez para gönderdikten sonra parası bir türlü yatmadığı için para yatırmaktan vazgeçen vatandaşları da sahte avukat kimliği ile tehdit ettiği ortaya çıktı. Zanlıların vatandaşların sosyal medya aracılığıyla bir sahte avukat kimliği gönderip "Para göndermezseniz avukatımız size haciz işlemi başlatacak. Ayrıca yasa dışı bahis oynadığınız için devlette sizin peşinize düşer. Bu nedenle parayı hemen yatırın" diye vatandaşları korkuttukları da belirlendi.

"Birbirlerini para ile dövdüler"
Aralarında şebeke elebaşı olduğu iddia edilen Mahsun Ş. ile bir kadının da olduğu zanlıların polise yakalanmamak için sürekli şehir değiştirip villa kiralayarak dolandırıcılık yaptığı da saptandı. Ayrıca zanlıların yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle vatandaşı dolandırıp kazandıkları paraları tatil ve eğlence merkezinde harcadıkları bunun da görüntüsünü çekip sosyal medyalarında paylaştıkları görüldü. Ayrıca bir zanlının vatandaştan dolandırdığı para ile arkadaşının kafasına şaka ile vurduğu görüntü de ortaya çıktı. Zanlıların, 95 kişiden 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı tespit edildi.
Polis, yaklaşık bir aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 25 şüpheliden 20’sini Adana, Mersin ve Bartın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklanırken 15 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 2 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ADANA

11 Şubat 2020 Salı

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