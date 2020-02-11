Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda piyasa değeri 201 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda piyasa değeri 201 bin lira olan kaçak ürün ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için operasyon başlattı. Kent merkezinde birçok noktaya yapılan baskında piyasa değeri 201 bin 500 lira olan bin 100 paket kaçak sigara, 280 kaçak elektronik sigara kartuşu, 149 kilo kaçak nargile tütünü, 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ADANA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:05

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