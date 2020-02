10. Sivil Diyalog Buluşması Sivil Diyalog Buluşması “kooperatifçilik” teması ile bir araya geldi Erkan: “Kooperatifçilik otobüsü 10 ayda 12 ili gezecek” Saygılı: “Kamu ve STK’lar birbirlerinin olmazsa olmazıdır”

Türk Kızılayı, Yeşilay Cemiyeti, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Adana Valiliği Sivil Toplumla İletişim Müdürlüğü, Eğitim Kalkınma İş birliği ve Planlama Derneği'nin organize ettiği Sivil Diyalog Buluşmaları toplantısının 10’ncusu “Kooperatifçilik” teması ile gerçekleşti.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın ev sahipliğinde, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Platform Adana Başkanı Ramazan Saygılı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kooperatifçilik konusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile getireceği faydalar tüm detaylarıyla anlatıldı.

Moderatör Ramazan Saygılı, ülke genelinde son dönemlerde yaşanan depremler, çığ felaketi ve uçak kazasında kaybedilen vatandaşlara başsağlığı ve ailelere sabır dileyerek başlattığı toplantıda, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) önemine dikkati çekti. Saygılı, Adana’da 150 ye yakın sivil toplum örgütü ile neler yapılabilir düşüncesinden yola çıktıklarını belirterek, bunu bir orkestraya benzetti. Saygılı, “Bu orkestranın şefi her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz kentimizin Valisidir. Biz buradan iyi enstrümanlar çalarsak sesimizi siyaset yapıcı Ankara ile ekonomi yapıcı İstanbul’a kadar duyurabiliriz. İnşallah bu çabalarımız ülkemizin bir numaralı kenti Adana’da karşılık bulacak. Kamu olmasa STK olmaz, STK olmazsa kamu olmaz. Bir başka ifade ile Kamu ve STK’lar birbirlerinin olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ise konuşmasında, Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında yapılan çalışmalara değindi. Erkan, amaçlarının kooperatifçiliği ülkenin her köşesine taşımak olduğunu, bu kapsamda öncelikle Ankara’da Ticaret Bakanlığınca fuar düzenlendiğini ve bu fuara Türkiye genelinde başarılı 170’e yakın kooperatifin katıldığını hatırlattı.

Kooperatiflerin ulusal ve küresel pazarlarda yer almalarını sağlamak amacıyla her kooperatifin, market temsilcileri, eticaret firma temsilcileri ve yurt dışından gelen alım heyetleriyle birebir görüşme fırsatı bulduğunu ifade eden Erkan, şöyle devam etti:

“Bu fuarın çıktılarını değerlendirdiğimizde kooperatifçilikte nerede olduğumuzu, eksiklerimizin neler olduğunu gördük. Bir kooperatif nasıl kurulur, markalaşmada neler yapılmalı, elektronik ticarete nasıl başarı sağlanır? Bu konularda istişareler yaptık. Bu çalışmaları fuara katılamayanlara da taşımak için Kooperatifçilik otobüsümüzü yola çıkardık ve otobüsümüzün ilk durağı Adana oldu. 7 gün boyunca Adana’da kalacak olan otobüsümüzde görev alan uzman kadromuz mevcut kooperatiflerimize, pazarlama, markalaşma eğitimleri verecekler. Tiyatro ve benzeri eğlenceli yollarla çocuklarımıza ortak iş yapma kültürünü kazandıracağız. Çukurova Üniversitesinde okuyan gençlerimiz ilham verici başarı hikayeleri ile teşvik edilecek. Bu otobüs 10 ayda 12 ili gezerek, bilgilendirme çalışmaları yapacak.”

Kooperatiflerin ulusal ve küresel pazarlarda yer almalarını sağlamak istediklerini belirten Erkan, ülke kaynaklarının tümünü üretime kazandırmanın yolunun, kooperatiflerle desteklenen bir ekonomiden geçtiğine inandıklarını, çalışmalarını bu doğrultuda devam ettireceklerini, özellikle kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılığın söz konusu olabileceğini kaydetti.

Adana Kadın Eli Kooperatif Başkanı Zeynep Kırılmış ise kent genelinde yaptıkları çalışmaları anlatırken, “Kadınlarımızın ürettiklerinin markalaşması için kadınlar için ne yaparız diye yola çıktık. Temmuz ayında kooperatifimizi kurduk, markamızı tescil ettik. Kadınlarla iletişim haline geçtik. Belediyelerimizin çok güzel kurslar açıyor. Bu kurslara katılan kadınlarımız çok güzel eserler ortaya çıkarıyor ama pazarlamada takılıyorlar. Bin 652 kadın ile görüştük, ciddi bir potansiyel olduğunu gördük” dedi.

Kırılmış, şu anda ürünlerinin bir alışveriş merkezindeki mağazada satışa çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Adana’nın en uzak ilçesi Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de ilçe genelinde kadın emeğin değerlendirilmesi yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu konuda Adana Valiliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın büyük desteklerini gördüklerini belirten Ergü, pazarlamanın önemine dikkati çekerek, bu konuda yapılması gerekenlerden söz etti.

Toplantıya katılan STK temsilcilerinin kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik düşüncelerini paylaştığı toplantı adeta beyin fırtınası şeklinde geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.