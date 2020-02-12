Uyuşturucu satıcıları tutuklandı

O sucu kendini böyle savundu!

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa ve Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir mahallelerinde torbacı diye adlandırılan ve sokakta uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı. Polis iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında 10 kilo 50 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, 820 lira para ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Polis uyuşturucuları sattığı iddiasıyla Hulusi K. (40), Filiz Y. (48) ve Halil İbrahim D.'yi (29) gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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