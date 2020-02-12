Adana’da Meme Kanseri Sempozyumu Prof. Dr. Topuzlu: "Bir kadındaki meme kanseriyle öteki kadındaki meme kanseri aynı şey değil"

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkez Tıbbi Onkoloji Bölümü tarafından "Meme Kanser Sempozyumu" düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC’den gelen uzmanların katılımıyla Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı.

Sempozyuma çok sayıda tıbbi onkoloji uzmanı ve diğer bölümlerden uzmanlar katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Özgür Özyılkan, "Biz bu sempozyumu planlarken yenilikler ve tartışmalı konuları ele alarak yola çıktık. Bugün burada İstanbul, Alanya, Konya, İzmir ve KKTC’den gelen hocalarımız var. Kendilerine bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Toplantımızın yararlı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla konu başlıklarını tek tek gözden geçirerek özenle planladık. Meme kanserinde Türkiye’de ve dünyada önemli hizmetleri olan rahmetli hocamız Prof. Dr. Hüsnü Göksel’i rahmetle anıyoruz. Bugün sizlerin katkılarıyla ve destekleriyle sempozyumumuza başlıyoruz. Bu toplantının organizasyonunda başta rektörlüğümüze, merkez müdürlüğümüze, hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Özgür Özyılkan’ın ardından kürsüyü, Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu devraldı. Prof. Dr. Topuzlu, konuşmasında, meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi. Kadınlar için bu organın büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Prof. Dr. Topuzlu, hastalığa yakalananlarda yalnız meme kanserine bağlı değil, ciddi psikolojik sorunlar da oluştuğunu anlattı.

Son dönemde hastalığın tedavisinde çok ciddi gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Topuzlu, "Meme kanseriyle ilgili bilgilerimizin aşağı yukarı hepsi yenilendi. Bir kadındaki meme kanseriyle öteki kadındaki meme kanseri aynı şey değil. Çok büyük farklılık gösteriyor. Bir meme kanseri yıllarca çok az büyüyerek kalıyor, hiç yayılma yapmıyor. Öteki tarafta ise birkaç ay içinde yayılma yapıyor. Her meme kanseri vakasında aynı şeyi düşünmememiz gerektiğini, meme kanserleri arasında çok büyük farklar olduğunu bilmemiz lazım" ifadesini kullandı.

Daha sonra düzenlenen sempozyumun bilimsel bölümüne geçildi. Tüm gün boyunca süren yoğun katılımın olduğu "Meme Kanseri Sempozyumu" 4 oturumda gerçekleştirildi. Sempozyum sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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