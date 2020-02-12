"Kınalı Eller" üretiyor Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi Kurucusu Gül: "Proje ile kadınlar ticareti öğrenmeye başladılar"

Adana'da, Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi Kurucusu Hüsniye Gül, yöresel ürün ve tatların sürdürülebilirliği, kuşaktan kuşağa aktarımının ancak kadın kooperatifleri ile mümkün olacağını söyledi.

Kadın kooperatiflerinin sağladığı imkanların yanında, yerel kalkınmada da önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Gül, yerel kadın gruplarının kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun olarak kooperatif çatısı altında binlerce kadının hem kendileri hem de çevreleri için yaşamı yeniden ürettiğini, toplum yararına çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kooperatiflerin ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan bir işletme modeli olduğunu kaydeden Gül, paylaşmanın, dayanışmanın yardımlaşmanın, güçlü sermaye karşısında rekabet edebilmenin önemli bir yolu olduğunu belirtti.

Hüsniye Gül, şöyle konuştu:

“Kınalı Eller bölgemizde kadın hareketini başlatarak kendileri ile aynı süreci paylaşan kadınlara kooperatif kurmaları için rol model olmuştur. Üstlendiği bu önemli misyon ile Kınalı Eller bir anlayışı bir bakış açısını temsil ederek bölgemizdeki kadınlarımıza ışık ve umut olmuştur. Kırsalda ki kadınlarımız tarım sektörünün her alanında olmalarına rağmen hak ettikleri emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Kınalı Eller Kadın Hareketi ile birlik olmanın, güç birliğinde bulunmanın önemini kavradılar. Proje çalışmaları sonucunda kadınlar ortak bir ruh oluşturdu, beraber hareket etmeyi, sorunları beraberce çözmeyi öğrendi. Kadınlar burada ticareti öğrenmeye başladılar. Aldıkları eğitimlerden sonra toplumsal olaylara bakış açıları değişti. Artık birbirlerine olan davranışları, eşleri, aileleri ile olan ilişkileri daha güçlü, daha bilinçli.”

Kooperatifleri, diğer işletme türlerinden ayıran gönüllü, demokratik kontrol, ortakların ekonomik katılımı, özerklik ve bağımsızlık, eğitim, öğretim, bilgilendirme, kooperatifler arası işbirliği ve topluma karşı sorumlu olma gibi özelliklerine de vurgu yapan Gül, tüm Adanalı hemşehrilerini bu dayanışmaya destek vermeye davet etti.

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