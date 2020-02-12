ÇDSO’dan "Sevgililer Günü" konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) "Sevgililer Günü" konseri verecek. Konseri, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Dağhan Doğu yönetecek.

Programda Ankara doğumlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan bölümünü bitiren, “Sen Sen Sen”,”Düşlerimin Toprağı”, “Nereye Aşkım” albümlerinin sahibi ve 2015 yılında Avusturyalı sanatçı Josef Tratner’in “Divan Türkische Sofafahrten” projesinde yer alan soprano Selva Erdener ile 1984 Ankara doğumlu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda ritm sanatçısı Burak Çakır ve müziği TRT Ankara Çocuk Radyosuyla başlayan, henüz 18 yaşındayken senfoni orkestralarıyla çalışarak “Senfoni Orkestralarının En Genç Solist Kanunisi” Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından devlet nişanı ile onurlandırılan ve Mersin Devlet Türk Müziği Korosu’nda görev alan kanun sanatçısı Ahmet Baran solist olarak yer alacak.

Solistler, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında Öğretim Görevlisi olan besteci Turgay Erdener’in “Turkuvaz Şarkılar”ını ve Eray İnal’ın "Yaz Akşamı", "İpek Yolu", "Mesnevi" adlı eserlerini seslendirecekler.

ÇDSO'nun bu konseri Sevgililer Günü 14 Şubat Cuma akşamı saat 20:00’de Büyükşehir Salonu’nda gerçekleşecek.

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