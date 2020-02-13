Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tır sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandı Adana'da durdurduğu tır sürücüsünün ...

İHA

Adana'da otoyolda durdurduğu tırın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.

Tır sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandı Adana'da durdurduğu tır sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın ise serbest kaldı Tutuklanan kadının şahıs ile birlikte olmak için anlaştıklarını, bunun karşılığında 515 lira aldığını ancak anlaşmayı bozduğunu, parayı da vermeyip kaçtığını öne sürdüğü öğrenildi

Adana'da otoyolda durdurduğu tırın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati N. (49) tırıyla TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru seyir halindeyken, köprü altında Semra E. (32) adlı kadın durması için el kaldırdı. Tır sürücüsüne ilişki yaşamak isteyip istemediğini soran kadın, daha sonra sürücü kendisine yaklaşınca cebindeki 515 lira parayı alıp kaçmaya çalıştı. Bu arada tır sürücüsü kadını tutup parasını almak isterken, kadın ise sürücünün elini ısırıp "beni takip etme erkek arkadaşlarım seni öldürür" dedi. Bu arada, Seda E. (21) ile Hülya G. (39) Semra E.'nin yanına gelerek sürücünün elinden kurtarıp kaçmasına yardımcı oldu. Bunun üzerine tır sürücüsü telefonla polisi arayarak gasp edildiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis olay yerine gelip çalışma başlattı.
Polis, otoyolda bir kadının beklediğini görüp yanına gittiğinde kadının, sürücünün parasını alıp kaçan Semra E. olduğunu belirleyerek, gözaltına aldı. Polis bir süre sonra da Semra E.'ye yardım eden iki kadını yakaladı. Kadınlar emniyete getirilerek sorguya alındı. Semra E. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tır sürücüsü ile birlikte olmak için 515 liraya anlaştıklarını, bu parayı aldığını, daha sonra sürücünün kendisinden fantezi isteyince anlaşmanın bozulduğunu anlatarak, "Ben de bunun üzerine parayı alıp kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı olduğum için parayı vermek istemedim" dediği öğrenildi.
Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Semra E. tutuklanırken, diğer iki kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinsel ilişki için anlaşıp, parasını çalan kadın elini ısırarak kaçmış
YEREL HABERLER Cinsel ilişki için anlaşıp, parasını çalan kadın ...
Adana'da ortaokullarda "Selam Ver" etkinliği Etkinlikte 100 bine yakın öğrenciye selam verildi, Kitap Kurdu Yarışması tanıtıldı
YEREL HABERLER Adana'da ortaokullarda "Selam Ver" ...
TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele ...
Tırın zulasından 429 bin liralık kaçak sigara çıktı Adana'da polisin durdurduğu tırın altındaki kızaklı gizli bölmede 28 bin 550 paket kaçak bulundu
YEREL HABERLER Tırın zulasından 429 bin liralık kaçak sigara ...
Mehmet Tevfik Utku’dan 3. kişisel sergi
YEREL HABERLER Mehmet Tevfik Utku’dan 3. kişisel sergi
Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü paralar çıktı Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken polis gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirdi
YEREL HABERLER Definecilerin kazdığı tepeden kral tacı figürlü ...
Tufanbeyli'de okullar tatil edildi, çocuklar kızak keyfi yaptı İlçede kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de okullar tatil edildi, çocuklar kızak ...
Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 ...
DHA YURT - Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı
YEREL HABERLER DHA YURT - Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını ...
Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı Adana’da kaza yapan bir otomobil içerisinde hırsızlıkta kullanılan malzeme, bir poşet dolusu çeşitli kapı anahtarı ile 2 bin TL para bulundu
YEREL HABERLER Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı Adana’da kaza ...
Adana'da pamuk fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Adana'da pamuk fabrikasında yangın
DHA YURT - Pamuk fabrikasında yangın
YEREL HABERLER DHA YURT - Pamuk fabrikasında yangın
Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın
Ceyhan'ın altyapısı değişiyor
YEREL HABERLER Ceyhan'ın altyapısı değişiyor
Rehber Öğretmenler Toplantısı Vali Demirtaş: "Bir insana bilmediklerini öğretmek, onu yoğurmak, ona şekil vermek, eğriyi doğrudan, güzeli çirkinden ayırmasına katkı sunmak, kişiyi ahlaklı, iyi huy sahibi, memleketine ve milletine hayırlı bir bireye dönüştürmek, bir mesleğin kutsiyeti için yeterlidir"
YEREL HABERLER Rehber Öğretmenler Toplantısı Vali Demirtaş: "Bir ...
AKAMDER Başkanı Karslıoğlu: "Adana için her güzel atılımda varız"
YEREL HABERLER AKAMDER Başkanı Karslıoğlu: "Adana için her güzel ...
Büyükşehir Meclisi sakin geçti Bayar, meclis üyelerinden gündem dışı konuşma yapmamalarını rica etti
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi sakin geçti Bayar, meclis ...
Dizi oyuncuları kadın kooperatifleri sergisini gezdi
YEREL HABERLER Dizi oyuncuları kadın kooperatifleri sergisini gezdi
ÇDSO’dan "Sevgililer Günü" konseri
YEREL HABERLER ÇDSO’dan "Sevgililer Günü" konseri
Adana'da İkinci El Ürünler ve Antika Pazarı açıldı
YEREL HABERLER Adana'da İkinci El Ürünler ve Antika Pazarı açıldı
Soğuk havada sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Soğuk havada sıcak çorba ikramı
(Görüntülü) Adana'da evsizler otele yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da evsizler otele yerleştirildi
Adana'dan İdlib'e 1 ayda 11 tır yardım gönderildi
YEREL HABERLER Adana'dan İdlib'e 1 ayda 11 tır yardım gönderildi
(Görüntülü) Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye 11 el ateş etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X