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Büyükşehir personellerine ilkyardım eğitimi Dr. Mete: “İlk yardım biliyorsanız, hayati tehlikesi ...

İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Büyükşehir personellerine ilkyardım eğitimi Dr. Mete: “İlk yardım biliyorsanız, hayati tehlikesi olan bir insanı yüzde 50 oranında hayatta tutma şansınız var”

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) personeline ilk yardım eğitimi verildi.
İlk yardım eğitimi kapsamında personele; iş kazası, ev kazası, deprem, trafik kazası ve hastalık gibi hayati tehlike oluşturacak durumlarda nasıl davranmaları ve hangi müdahaleleri yapmaları konularında bilgi aktarıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar bin personele ilk yardım eğitimi verdiklerinin altını çizen Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, "Her 15 personelimizden birine ilk yardım eğitimi verildi. Bu eğitimler sağlık alanında güncellenen bilgiler ile birlikte her 3 yılda bir tekrarlanacak. İlk yardımı biliyorsanız, bir insanı yüzde 50 oranında hayatta tutma şansınız vardır. Bu kadar kıymetli ve önemli ilk yardımı herkesin bilmesi gerekmektedir’’ dedi.
Pratik bilgilerin yanı sıra maketler üzerinde de uygulamalı olarak verilen ilk yardım eğitimine, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdür Mehmet Özsöyler, İş Sağlığı Eğitmeni Hacer Has ve UKOME personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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