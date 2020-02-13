Eyüp Arın: “Seri galibiyetler yakalamamız lazım”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Eyüp Arın, “Bizim gelecek adına 13 tane maçımız var. Mutlaka 34 haftalık seri yakalamamız lazım. Onu yapacak oyuncu grubumuz var” dedi.

Adanaspor Teknik Direktör Eyüp Arın, bugünkü antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arın, takımın sakat oyuncular nedeniyle zor günler geçirdiğini vurgulayarak, “Adana Demirspor maçına hazırlıklarımızı çok iyi yapmıştık. Çok iyi hazırlandığımız bir haftaydı. Tabi ki maçın başlangıcı ve bitişi öyle değildi. Bizim sahaya çıkan oyuncu grubumuzun eksiklikleri vardı. Ben de bir taraftar olsam kadroya baktığımda mutlaka tepkilerim olurdu. 3 santrfor oyuncumuz vardı ama Mbilla’nın Osmanlıspor maçından sonra antrenmanda eski sakatlığı nüksetti. Şu anda İstanbul’da tedavisine devam ediliyor. Eze 5 aydır yoktu. 1 haftalık antrenman modeliyle hazırlanmaya başlamıştı. Ahmet Dereli’nin Osmanlıspor maçında bileği şişmişti iyileşeceğini düşünüyorduk o da antrenmanlara çıkamadı. Biz de günü değil sezonu kurtarma adına oyuncularımızın sağlığını düşündük” diye konuştu.



“Daha 13 maçımız var”

Taraftarların Adana Demirspor maçında tepki gösterdiğini hatırlatan Arın, “Elimizde olmadan imkansızlıklardan dolayı bu kadroyu çıkartmak zorunda kaldık. Bizim daha 13 maçımız var. Bir Adana derbisi kaybettik. Üzüntülerini anlıyorum ama biz hem o maçı hem de ligdeki puanı kaybettik. Biz 2 taraflı bakıyoruz. Bizim gelecek adına 13 tane maçımız var” ifadelerini kullandı.



“Seri galibiyetler şart”

Pazartesi günü oynayacakları BB Erzurumspor maçına hazırlandıklarını vurgulayan Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, şunları söyledi:

“Bizim mutlaka 34 haftalık seri yakalamamız lazım. Onu yapacak oyuncu grubumuz da var, camiamız da var, taraftarımız da var diye düşünüyorum. Yeter ki onlar bu çocuklara desteklerini esirgemesinler.”



Adanaspor taktik çalıştı

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında pazartesi günü evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Futbolcular çeşitli pas organizasyonları ve şut çalışması yaparken, antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

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