Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 1 gündür sürüyor

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Adana’da pamuk yağı imalatı yapan fabrikada 1 gündür devam eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Perşembe günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi’nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başladı.

Gece saatlerinden itibaren soğut çalışmalarını devam ederken yangın tekrardan başladı. Yaklaşık 28 saattir fabrikada balyaların bulunduğu bölümdeki yangın devam ediyor. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri hız kesmeden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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