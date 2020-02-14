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Doç. Dr. Diken: "Sigara en öldürücü küresel salgınlardan biri" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. ...

İHA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, dünyada milyonlarca kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Sigara küresel olarak en öldürücü salgınlardan biridir" dedi.

Doç. Dr. Diken: "Sigara en öldürücü küresel salgınlardan biri" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, sigara içenlerde hem hastayı hem yakınlarını üzecek kronik hastalıklar görüldüğünü vurguladı Diken: "Sigara bırakmak için kararlılık önemlidir. Kişi sigarayı bırakmaya karar verdiyse bir gün belirleyip sigarayı o gün bırakmalıdır ve sonrası tek bir sigara dahi içmemelidir"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, dünyada milyonlarca kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Sigara küresel olarak en öldürücü salgınlardan biridir" dedi.
Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "Tütün Kontrolü Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri” adlı sunum yaptı.
Dünyada 7 milyon kişinin sadece sigara içtiği için öldüğünü, ülkemizde yılda 120 bin kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini hatırlatan Doç. Dr. Diken, "Sigara küresel olarak en öldürücü salgınlardan biridir. Sigara sadece öldürmez, aynı zamanda süründürür. Sigara içenlerde hem hastayı hem yakınlarını üzecek kronik hastalıklar görülmektedir. Sigara, Akciğer, Kalp ve Damar Sistemi Hastalıklarından kanserlere kadar birçok kronik kısıtlayıcı ve öldürücü hastalığın nedenidir. Sigara içen kişi kendisi dışında çevresindekilerin de pasif sigara dumanına maruziyetine neden olur. Ekonomik kayıpları da hem kendini hem ailesini zor durumda bırakır" diye konuştu.

Sigara bırakma kararınızı ertelemeyin
Sigara içmemek ve içiyorsa bırakmak için çok fazla neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Diken, şöyle devam etti:
"Geç olmadan sigarayı bırakmak önemlidir. İçilen her sigaranın zararı olduğunun bilinmesi gereklidir. Sigara bırakma kararınızı ötelemeden gerçekleştirmelisiniz. Kalp hızı, kan basıncı düzensizliği gibi sigaranın olumsuz kalp etkileri, sigarayı bırakınca ilk günde, dolaşım ve akciğer fonksiyonları birkaç haftada daha iyi hale gelir. Kalp krizi riski birkaç yıl içinde göreceli olarak azalır. Sigarayı bırakan kişide sigaraya bağlı hastalık riski bıraktığı andan itibaren azalmaya başlayacaktır. Bunları bilen kişi sigarayı bırakmayı ister. İsteyen herkesin bunu başarabileceğini unutmamalıyız."
Sigara bırakmak için kararlılığın önemine dikkat çeken Doç. Dr. Diken, "Kişi sigarayı bırakmaya karar verdiyse bir gün belirleyip sigarayı o gün bırakmalıdır ve sonrası tek bir sigara dahi içmemelidir. Sigarayı bırakan kişi bırakma döneminde nikotin çekilme semptomları dediğimiz geçici zorluklar yaşayabilir. Özellikle bağımlılık düzeyi yüksekse görülen bu zorluklar, profesyonel destek alarak bazen farmakolojik tedaviler ile aşılabilir. Sigara bırakma da zorlansa da bir grup bağımlı kendi isteğiyle profesyonel destek almadan bırakabilmektedirler. Kişinin sigara bırakma döneminde yakınları ve ailesinden de destek alması önemlidir. Ülkemizde sigarayı bırakmak isteyen sigara içiciler, sigarayı bırakma döneminde eğer zorluk yaşıyorlarsa 171 sigara bıraktırma hatlarını arayabilirler ya da sigara bıraktırma polikliniklerinden destek alabilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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