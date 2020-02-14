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Trabzon Devlet Tiyatrosu Adana'da perde açacak

İHA

Adana Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosunu 2 ayrı oyunu ile 1823 Şubat tarihleri arasında ağırlayacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Adana'da perde açacak

Adana Devlet Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosunu 2 ayrı oyunu ile 1823 Şubat tarihleri arasında ağırlayacak.
Trabzon Devlet Tiyatrosu, Yılmaz Karakoyunlu’nun yazdığı, Adnan Erbaş’ın yönettiği “Kuzguncuklu Fazilet” adlı oyunuyla 1812 Şubat tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde Adanalı sanatseverlere perde açacak.
Sazlı, cazlı, şarkılı, türkülü bu oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Gürkan Erarslan, Ahmet Uzuner, Elvan Tibukoğlu, Selin Poyraz, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Sağlam, Sıla Ömeroğlu, Durulcan Yaman, Volkan Satır, Mahir Elvan, Efecan Baştürk, Murat Aşar, Gökhan Mağden, Songül Natır, Göknur Paslı, Aybüke Yılmaz,Aykut Güner, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Ebru Dilek Karahasan, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aynur Yılmaz rol alıyor.
Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun ikinci turne oyunu ise minik izleyiciler için. Ulviye Karaca’nın yazdığı ve Saliha Karahasan’ın yönettiği “Üç Şehzade” adlı çocuk oyunu 18 Şubat Salı, 21 Şubat Cuma ve 23 Şubat Pazar günü saat 11.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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