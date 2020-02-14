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Karalar: "2020 emekleme, 2022 koşma yılı olacak" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ...

İHA

Karalar: "2020 emekleme, 2022 koşma yılı olacak" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yeşiloba ve Dağlıoğlu’nda halkla buluştu Başkan Zeydan Karalar: “Bizim işimiz adil, hizmet odaklı ve ayrım yapmadan hizmet etmek" "Halkın bize olan güvenine layık şekilde hizmet edeceğimize herkes şahit olacak" "İyi idare edilen bir bütçeyle yapılacak işlerin güzelliğini halkımız görecek"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her zorluğun üstesinden geleceklerini belirterek, "2019 yılı emekleme yılı bile değildi. Elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamayan bir belediye halindeydik. Emekleyemiyorduk bile. 2020 yılı emekleme yılı, 2021 yılı yürüme, 2022 yılı da koşma yılı olacak" dedi.
Başkan Karalar, Yeşiloba ve Dağlıoğlu mahallelerinde tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi, halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Zeydan Karalar’a, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da eşik etti. Karalar, “Zor şartlara rağmen, Seyhan Belediyesindeyken yaptığımız gibi; daha önce az hizmet alan mahallelerimiz başta olmak üzere, Adana’nın dört bir yanında hizmet atağı gerçekleştireceğiz. Neresi daha az hizmet almışsa oraya daha çok hizmet götüreceğiz. Hizmet ederken adil davrandık ve bundan sonra da öyle yapacağız. Bütün insanları eşit görüyoruz. Etnik köken, din, mezhep ayrımı yapmadan, bize oy verip vermediğine bakmadan hizmet ettik, bundan sonra da aynı şekilde davranacağız. Bizim siyasi görüşümüz herkese eşit hizmet edilmesini gerektirir. Bunu Büyükşehir’de de göstermek durumundayız. Biz insana önem veririz. İnsana önem verdiğimiz için de ırkına, kimliğine, mezhebine bakmayız. Bizim için insan en yüce değerdir ve herkese eşit hizmet etmek bizim tarzımız ve görevimizdir” dedi.

Halk kart devam edecek
Seyhan ilçesinde Seyhan Belediyesi ile sırt sırta vererek çalışacaklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan Belediyesi’nin yapamadığını biz yaparız. Halk Kart ile ilgili Seyhan Belediye Başkanımız Akif Ağabey ile görüşüyoruz. Önceden halk kart sahibi olan vatandaşlarımızın geliri, şu anda bin 200 liranın altındaysa yeniden almalarını sağlayacağız” diye konuştu.
Yeşiloba Mahallesi’Inde halkın; 30 senedir üstesinden gelinemeyen sorunları, kendilerinin çözmesini istediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:
“Bundan memnun oluyoruz. Bize güveniyorlar, bizim yapabileceğimize inanıyorlar. Ben bu milletin güveninden dolayı büyük bir mutluluk elbette yaşıyorum. Ama bu bana ağır sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun altından birlikte kalkacağız.”

"Her zorluğun üstesinden geleceğiz"
Adana Büyükşehir Belediyesi olarak zorluklar yaşadıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Her zorluğun üstesinden geleceğiz. Şunu bilmenizi isterim; 2019 yılı emekleme yılı bile değildi. Elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamayan bir belediye halindeydik. Emekleyemiyorduk bile. 2020 yılı emekleme yılı, 2021 yılı yürüme, 2022 yılı da koşma yılı olacak. Şartlar bunlar. Şartları güzelleştireceğiz düzelteceğiz. Çünkü biz parayı iyi kullanırız. İnsanı da çok severiz, hizmeti de iyi yaparız. Akkapı, Gülbahçesi, Dağlıoğlu mahallelerine hizmet verecek 25 kilometrelik kanalizasyon hattını biz başlattık. Foseptiğe mahkum olmuştu kardeşlerimiz. Hemen çalışma başlattım ve bitirmek üzereyiz.”
Başkan Zeydan Karalar, “Kötü şartlarımıza rağmen ihtiyaç olan yerlerde yol yapmaya devam ettik. Ekonomik şartlarımız düzeldiğinde neler yapabileceğimizi artık siz tahmin edin. Bu yıl Adana’nın tamamında yol hamlesi başlatacağız. Halkımız bunun farkına varacak. İyi idare edilen bir bütçeyle nasıl işler çıkarılacağına herkes şahit olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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