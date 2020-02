Suriyelilerin dolapların içinden girilen 'kaçak hastanesi'ne baskın

ADANA'da polis, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyellerin tedavi olduğu 'kaçak hastane'ye baskın düzenledi. Duvarları kırılıp, kamuflaj için önlerine dolap konan ve elektronik düzenekle açılan gizli muayenehaneler, polisi de şaşırttı.

Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipler, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyeli bir kişinin 3 katlı bir evde yine Suriyeli kişileri muayene ettiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ne araştırma yapan polisler, çevresi dikenli tel ve demir kapılarla çevrilen evi sardı.

Eve baskın düzenleyen polisler, hastaneye çevrilen evin giriş katındaki bekleme odasında bulunan kadın ve çocukları gördü. Daha sonra üst katlara çıkan polis, her katı ayrı bir laboratuvara çevrilen binada detaylı arama yaptı. Odalarla bulunan dolapların üzerinden geçen elektrik kablolarını inceleyen ekipler, gizlenen tuşa basınca şaşkınlık yaşadı. Kilidin mekanizmasının devreden çıkmasıyla hareket eden dolabın arkasındaki duvarın kırıldığı ve buraların laboratuvara dönüştürüldüğü görüldü.

YAKALANDILAR

Her katta ayrı bir hastalığın tedavi edildiği sözde hastanede ayrıca çok sayıda sedye, Suriyelilere yapılan labaratuvar sonuçları, kan tahlili sonuçları, tahlil raporları ele geçirdi. Sahte doktorları yakalamak için harekete geçen polis, tedavi amaçlı gelen Suriyelileri de binadan çıkardı. Polis, sözde hastanede çalışan, Muhammet A. (36), Kafe Şeyh M. (44), ve Shadi Alahmad A.' yı (44) yakaladı. Şüphelilerden, Kafe Şeyh M. ve Shadi Alahmad A.' nın kaçak binada doktor olarak çalıştıkları öğrenildi. 3 katlı bina ekipler tarafından mühürlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda ise, 3 sedye, 3 adet stetoskop, 1 ateş ölçer, 1 bebek tartı cihazı, 2 kürtaj çubuğu, 1 tansiyon cihazı, 9 jetokain enjektör, 1 hasta kayıt defteri, 1 ultrason cihazı, 1 ekg cihazı,1 adet nevilizatör, 1 otomatik tansiyon cihazı, 2 speculum vajina çubuğu, 2 bin enjektör, 1 laptop, 1 yazıcı, 1 mikroskop cihazı, 1 şeker ölçer, 6 bin 620 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi. Burada tedaviye gelen Suriyelilerin ifadelerini alan polis, kaçak hastanede her türlü hastaya bakıldığını özellikle kadın hastalıkları ve kürtaj hizmeti verildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOĞRAF





