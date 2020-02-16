Enerji verimliliği için KOBİ’lere 80 bin TL'ye kadar destek Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi’nde, Adana Organize Sanayi Bölgesi pilot uygulama bölgesi seçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen "Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi’’ (TEVMOT) Projesi’nde, Adana Organize Sanayi Bölgesi pilot uygulama bölgesi seçildi.

TEVMOT Projesi kapsamında AOSB’de faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sahibi, yönetici ve çalışanlarına yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nilay Dönmez, Uluslararası Teknik Uzman Eric Gudbjerg, Proje Kıdemli Uzmanı Dr. Asuman Sönmez, KOBİ Uzmanı Beyhan Oya Demir ve Proje Müdürü Mustafa Salman konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AOSB Muhasebe ve Finans Müdürü Mustafa Gürgenç, bölge müdürlüğü olarak enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Gürgenç, enerjinin verimli kullanımının sadece işletmeler değil ülke ekonomisi açısından da önemli olduğuna dikkati çekti. AOSB olarak, sanayicilere Türkiye’deki tüm sanayi bölgeleri arasında en uygun fiyatlı elektrik teminini gerçekleştirdiklerini belirten Gürgenç, enerji verimliliğinde Adana ODB’nin pilot uygulama bölgesi olmasından duydukları memnuniyeti de ifade ederek, konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gürgenç’in açılış konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nilay Dönmez, pilot uygulama sahası olarak belirlenen OSB'nin sanayicileri ve çalışanlarına TEVMOT Projesinin tüm detaylarını anlattı.

Dönmez, üye işletmelerde kullanılan elektrik motorlarının yeni ve verimli motorlarla değiştirilmesi sürecinin Bakanlık tarafından teşvik edileceğini belirtti.

Nilay Dönmez, 2015 yılında başlayan envanter çalışmasının ortaya çıkardığı sonuçlarla hayata geçirilen TEVMOT Projesinin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi iş birliği ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

KOBİ’lerde kullanılan motorların verimliliği hakkında yapılan envanter çalışmaları sonucunda, imalat sanayisinde kullanılan motorların yüzde 80’inden fazlasının verimsiz olduğunun belirlendiğini dile getiren Dönmez, ‘’ Sanayide kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 70’inin elektrik motorlarından sağlanıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, 10’uncu Kalkıma Planı kapsamında hayata geçirilen TEVMOT projesine büyük önem vermektedir’’ dedi.



Üst sınır 80 bin TL

7’nci OSB Enerji Zirvesi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da, verimsel elektrik motorlarının dönüşümüne verdikleri önemi açıkça dile getirdiklerini hatırlatan Dönmez, ‘’TEVMOT Projesi 5 bileşenden oluşuyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş birliği içerisinde 2 yıl boyunca açık kalacak enerji verimli motor dönüşüm desteği sağlanacak. Bu kapsamda işletme başına üst sınır 80 bin TL olarak belirlendi” diye konuştu.

Uluslararası Kıdemli Teknik Uzman Eric Gudbjerg ise, motorların, sanayide kullanılan elektriğin yüzde 70’ini tükettiğini belirtti. Sanayide üretimin enerji verimliliği yüksek motorlardan geçmesinin yüzde 3040’a varan tasarruflar sağlayacağının altını çizen Eric Gudbjerg, sanayicilerin eski motorlarını enerji verimli motorlarla değiştirmeleri için en doğru zaman olduğunu vurguladı.

Konuşmacılar, sanayiciler ve çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, katılımcıların sorularını da yanıtladılar.

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