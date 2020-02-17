Narin, maganda kurşunuyla yaralandı

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, bakkala gitmek için evden çıkan Narin Doğan (6), kalçasından vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapalı olan oto yıkama dükkanına tabancayla ateş açtı. Bu sırada evden bakkala gitmek için Narin Doğan, tabancadan çıkan kurşunların kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Saldırganlar kaçarken, Narin'in ağlamasını duyan babası Rıdvan Doğan, kızını yakındaki tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Narin, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Narin'in ambulansa binerken "Anne" diye ağlaması yürek burktu. Hastanede ameliyata alınan Narin'in durumunun iyi olduğunu bildirildi.



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