12. Çukurova Ödülü Tariq Ali'nin

Geleneksel Çukurova Ödülü’nün 2020’de İngiltere’nin önde gelen aydınlarından, hukukçu, gazeteci, tarih, biyografi, inceleme, oyun, roman yazarı, yayıncı, yapımcı, TV programcısı, Pakistan asıllı Tariq Ali’ye verilmesi kararlaştırıldı.

Çukurova Sanat Girişimi’nce Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk’le oluşturulan Seçici Kurul tarafından Çukurova Ödülü2020’nin Tariq Ali’ye verilme gerekçeleri şöyle açıklandı:

“Bertrand Russell öncülüğünde kurulan, bir ara idari başkanlığını JeanPaul Sartre’ın yürüttüğü, Türkiye’den Mehmet Ali Aybar’ın da katıldığı ‘Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinde (Bertrand Russell Mahkemesi) üye olarak görev alması; Kitle kıyımlarına, katliamlara, soykırımlara, dünyayı cehenneme, kan gölüne döndürenlere karşı yaşamı boyunca verdiği mücadele; fundamentalist yapılanmalara, ırkçılığa karşı ödünsüz savaşımı, bu nedenle gericilerin hedefi haline gelmesi; Başta ABD, emperyalizmin hedefindeki Asya’da Vietnamlıların, Afganlıların, Ortadoğu’da Iraklıların, Filistinlilerin, dünyadaki bütün ezilen halkların safında yer alması; Haksızlıklara sürekli karşı çıkması; Anlamlı bir toplumcu düzen kurularak Batı’daki varsıllığın üçüncü dünya ülkeleriyle paylaşılmasını savunması; Nelson Mendela’nın özgürlüğü için çalışmaları; Ülkesi Pakistan’da bir rüşvet gibi sunulan yüksek makamları inanmadığı görüşleri savunmak zorunda kalacağı için reddetmesi; Irkçılığa, ayrımcılığa, nefret suçuna ve özellikle şiddete karşı çıkıp Kadın sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, dolayısıyla..”

“Çukurova Ödülü2020” 23 Mart 2020 Pazartesi 18.30’da Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenecek törenle Tariq Ali’ye verilecek.

Çukurova Ödülü, daha önce Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet AksoyNecah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa Çelik (2018) ve Nedim Gürsel'e (2019) verilmişti.

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