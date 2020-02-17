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Yüreğir Belediye Başkanlığı Koşusu’nu "Bildenhan" kazandı

İHA

Yüreğir Belediye Başkanlığı Koşusu'nu, Salih Yıldızer'in sahibi olduğu Bildenhan isimli safkanı, jokeyi Halis Karataş ile kazandı.

Yüreğir Belediye Başkanlığı Koşusu’nu "Bildenhan" kazandı

Yüreğir Belediye Başkanlığı Koşusu’nu, Salih Yıldızer’in sahibi olduğu Bildenhan isimli safkanı, jokeyi Halis Karataş ile kazandı.
Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirilen, 7 koşulu programın tek kupalı mücadelesinde, 4+ yaşlı safkan Arap atları bin 400 metre mesafe kum pistte start aldı. Koşuda, Salih Yıldızer’in sahibi olduğu Bildenhan, jokeyi Halis Karataş ile birinciliğe uzandı. İsmet Akkılıç’ın antrene ettiği safkan, elde ettiği bu birincilikle toplamdaki 23. galibiyetini hanesine yazdırdı.
4 safkanın katıldığı Yüreğir Belediyesi Koşusu’nun ikincisi ise Bay Emir oldu. Tabelanın üçüncü basamağında Golden King yer alırken, Zübeyir, yarışı dördüncü olarak tamamladı.
Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Salih Yıldızer’e kupasını Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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