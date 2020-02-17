Erkan Sözeri: “3 puan için gelmiştik”

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, golsüz berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Maça çok iyi başladık. Buraya 3 puan için gelmiştik. Onu da oynadığımız oyun girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

BB Erzurumspor, ligin 22. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 00 berabere kaldı.



“Sonuçta berabere kaldık”

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sözeri, “Hesapta yoktu. Maça çok iyi başladık. Sezonun en iyi maç başlangıcını yaptık. 10 dakikada 34 gol atabilecek pozisyonlara girdik. Bunları atamazsanız kısır bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok üzgünüz tabii. Buraya 3 puan için gelmiştik. Onu da oynadığımız oyun girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım çok gayretliydiler. Sonuçta berabere kaldık. Artık önümüzde ki Bursaspor maçına odaklanacağız. O maçı içeride kazanıp ortalama 2 puanımızı devam ettirmek en büyük amaç” diye konuştu.

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