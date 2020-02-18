Ehliyetsiz sürücü polisten 5 kilometre kaçabildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 ADR 870 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Baran S. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonunda Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı.

Araçta yapılan incelemede asayiş yönünden bir olumsuzluğu bulunmazken sürücü Baran S.’in ehliyetsiz olduğundan dolayı kaçtığı belirlendi. Baran S.’ ile birlikte araçta bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.