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Kaçak hastanede dolap görünümlü mahzen ortaya çıktı Adana polisinin ortaya çıkardığı gizli bölmeli ...

İHA

Adana polisinin ortaya çıkardığı gizli bölmeli kaçak hastane kapatıldı. Hastanenin dolaplarla kapatılan gizli bölmelerinin yanı sıra, yine dolap görünümlü mahzeni de ortaya çıktı
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı. Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu. İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı. Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı. İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"İbrahim isimli doktor var"
Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğinden adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların ifadesinde "İbrahim isimli bir doktor var biz onun yanına geldik. Biz doktor değiliz burada kimseyi muayene etmiyoruz" dedikleri öğrenildi. Polis baskınında kaçak hastanede bulunan şahıslar ise ifadesinde, "Biz bu evin önünden geçerken tuvalet ihtiyacımızı gidermek için buraya girdik. Biz burada muayene olmaya gelmedik. İhtiyacımızı gidermek için geldik" dedikleri belirlendi.

Dolap görünümlü mahzen ortaya çıktı
Bu arada, kaçak hastane polis tarafından kapatılırken bina sahibi de eve geldi. Ev sahibi bundan 6 ay önce 8 bin lira senelik alarak bir aileye evi kiraya verdiğini, kaçak hastane olduğunu televizyonlardan öğrendiğini söyledi. Kaçak hastaneye basın mensupları girdiğinde ise birçok tıbbi malzeme olduğu görüldü. Ayrıca dolap görünümlü gizli bölmelerin yanı sıra dolap görünümlü gizli bir mahzen de ortaya çıktı. Şahıslar ilaç dolabı görünümlü bir yerin arkasına gizli oda yaptıkları, o odanın içinde de yine ilaç dolabı görünümlü bir yerin arkasındaki duvarı kırıp bodrum kata bir bölme yaptıkları ortaya çıktı. Zanlıların buraya da raflar koyarak ilaç depoladıkları öğrenildi.

Kapalı kaçak hastaneye hasta geldi
Bu arada, yabancı uyruklu bir kadın kaçak hastaneye gelerek kapısını çaldı. Ancak hastane kapatıldığı için açan olmadı. Bunun üzerine geri dönen kadın çocuklarını hastaneye getirmek istediğini, onlara ilaç alacağını ancak hastanenin kapalı olduğunu, sürekli bu hastaneye geldiğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar da hastanenin yabancı uyruklu şahıslara bir süredir hizmet verdiğini dile getirdi.
Kaçak hastanenin her tarafının güvenlik kamerası ile donatıldığı da görüldü. Bir baskın anında içeri haber verilmesi ya da gelen şahısları görmek için güvenlik kameralarının dev ekranlara yansıtıldığı belirlendi. Ayrıca zanlıların kaçak hastaneye kimsenin girmemesi için duvarları çinko ile yükseltip jiletli teller ile kapatmaları da dikkat çekti.

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