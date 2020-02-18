Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet

İHA

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Fatih Vatanspor maçı hazırlıklarına başladı.

Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Fatih Vatanspor maçı hazırlıklarına başladı.
Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, kendi evinde Beşiktaş'la karşılaşmış, sahadan 32 mağlup ayrılmıştı. Beşiktaş mağlubiyetinin yaralarını saran Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, 23 Şubat Pazar Günü, saat 12:00'de İstanbul Fatih stadında, deplasmanda karşı karşıya geleceği Fatih Vatanspor maçına odaklandı. İstanbul'dan üç puanla dönerek Beşiktaş yenilgisini unutmak isteyen Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, vakit kaybetmeden Fatih Vatanspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda morallerinin oldukça yüksek olduğu gözlenen kadın futbolcular, Fatih Vatanspor müsabakasında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Metin Taylancı, Beşiktaş karşılaşmasında sahadan mağlup ayrılmalarına rağmen, rakip takım karşısında sergilenen oyunun umut verici olduğunu söyledi. Başkan Taylancı, "Kısıtlı imkanlarımıza rağmen futbolcularım Beşiktaş gibi köklü bir kulüp karşısında inanılmaz bir mücadele verdi ve güzel bir oyun sergiledi. Tabi sonuç istediğimiz gibi olmadı. Ancak biz Beşiktaş maçını geride bırakıp önümüzdeki Fatih Vatanspor maçına yoğunlaşacağız" dedi.
2 Nijeryalı futbolcunun da lisans sorunlarının giderilip takıma katılmasıyla birlikte güçlerinin daha da arttığını dile getiren Başkan Taylancı, "İnanıyorumki futbolcularım, Fatih Vatanspor maçında üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul deplasmanında Fatih Vatanspor karşısında sahadan galip ayrılarak, Adana'ya 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlanacak
YEREL HABERLER Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım ...
Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar
YEREL HABERLER Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar
Sevimli kedi "Garfield" çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER Sevimli kedi "Garfield" çocuklarla buluşuyor
Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
Ceyhan OSB’de ilk arsa tahsisi yapıldı
YEREL HABERLER Ceyhan OSB’de ilk arsa tahsisi yapıldı
"Cinsel gücüm artsın" derken gözden olmayın Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasındaki adı ‘mavi hap’ olarak bilinen cinsel gücü artıran ilaçların gözde ciddi riske yol açtığını söyledi Karaarslan: "Hastalık, gözde kızarıklıklar, renkleri farklı görme gibi belirtiler gösterebiliyor"
YEREL HABERLER "Cinsel gücüm artsın" derken gözden olmayın Op. Dr. ...
710 sokak hayvanı kısırlaştırıldı Seyhan Belediyesince 84 noktada besleme yapıldı, hayvan severlere mama dağıtıldı
YEREL HABERLER 710 sokak hayvanı kısırlaştırıldı Seyhan ...
TEMSA'da sevindiren gelişme Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Sabancı Holding'in yabancı bir ortakla TEMSA'da yeniden üretime başlamak için girişimde bulunduğunu görmenin kendilerine verilebilecek en güzel haber olduğunu ifade etti Değirmenci: "TEMSA'da haklı mücadelemiz sonuç verdi"
YEREL HABERLER TEMSA'da sevindiren gelişme Özçelik-İş Sendikası ...
Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar
YEREL HABERLER Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar
1.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı Adana'da bir evde yapılan aramada 1.65 gram bonzai ele geçirilince, evde bulunan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 1.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi ...
Kaçak hastanede dolap görünümlü mahzen ortaya çıktı Adana polisinin ortaya çıkardığı gizli bölmeli kaçak hastane kapatıldı Hastanenin dolaplarla kapatılan gizli bölmelerinin yanı sıra, yine dolap görünümlü mahzeni de ortaya çıktı Adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan zanlılar doktor olmadıklarını söylerken, tedaviye gelen şahısların ise yoldan geçerken tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiklerini söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Kaçak hastanede dolap görünümlü mahzen ortaya ...
İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 tutuklama Adana’da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen, aralarında avukat, banka görevlisi, polis ve iş adamının bulunduğu 13 zanlıdan 2’si avukat 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 ...
Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmiş
YEREL HABERLER Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle ...
Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu Adana'da öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesiyle başlayan sorunlar, okula haciz gelip kapatılmasıyla devam etti Öğrencileri başka okullara kayıt ettirilmesi istenen veliler, okula gelip okul sahibi ile tartıştı
YEREL HABERLER Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur ...
Bitki için anne sütü kadar değerli Yüksek biyo uyarıcı içeren Taravert Evo'nun; kök sistemini geliştirdiği, stresi önlediği, olgunlaşmayı artırdığı, nakil sonrası yeni toprağa bitki adaptasyonunu kolaylaştırdığı, sağlıklı büyümeyi tetiklediği ve kış döneminden sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlamasına yardımcı olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Bitki için anne sütü kadar değerli Yüksek biyo ...
Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu
YEREL HABERLER Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler ...
Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı ...
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu-1
YEREL HABERLER Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu-1
"Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" başladı Abdioğulları A.Ş, genç mühendislere iş tecrübesi imkanı sunuyor Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’den genç mühendislere: "İş tecrübesi fırsatını iyi değerlendirin, işinize dört elle sarılın"
YEREL HABERLER "Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" ...
2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu Adana polisi 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ'nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon yaptı
YEREL HABERLER 2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu Adana ...
Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
Ehliyetsiz sürücü polisten 5 kilometre kaçabildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü polisten 5 kilometre kaçabildi
Karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
YEREL HABERLER Karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Evinde mangal yakıp ısınmak isterken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde mangal yakıp ısınmak isterken hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X