Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: "Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak” "Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı Adana Marangozlar ve Mobilyacılar ...

İHA

Çin'de yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle birçok ülke Çin'den mobilya almaktan vazgeçti. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, bu krizi fırsata çevirmek için sektördeki yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyleyerek, "Dünya sıralamasında ilk 3'e girebilecek konumdayız. Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak" dedi.

Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: "Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak” "Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız"

Çin’de yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle birçok ülke Çin’den mobilya almaktan vazgeçti. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, bu krizi fırsata çevirmek için sektördeki yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyleyerek, “Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız. Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak” dedi.
Dünyanın önemli mobilya üretim merkezlerinden olan Çin korona virüs salgını nedeniyle sipariş ve müşteri kaybı yaşarken, gözler alternatif ülkelere çevrildi. Son olarak da Guangzhou kentinde 2831 Mart tarihleri arasında 45'incisi düzenlenmesi beklenen Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF) iptal edilerek, henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi. Bu gelişme sonrasında dikkatler mobilya ihracatında büyük bir paya sahip olan Türkiye’ye çevrildi. Mobilya ithal eden pek çok Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkesi, kaliteli işçilik ve uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’ye yöneldi. İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenecek fuarla dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli firmalar, 2330 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alan Adana’dan da pek çok ülkeye klasik ve modern mobilya satışları sürüyor.

“Çin’e gidecek heyetler Türkiye’ye gelecek”
Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’deki fuarın yerine İstanbul’da fuar düzenleneceğini belirterek, “İstanbul’da Ocak ayında bir fuar geçirdik ve bu fuarda yurt dışından ciddi bağlantılar kurduk. Şuanda satışlar iyi gidiyor. Çin’deki bulaşıcı hastalık nedeniyle oradaki ürünleri dünya devletleri almıyor. O yüzden Türkiye olarak ön plana çıkıyoruz. Bununla ilgili Türkiye İhracatçılar Birliği’nin bir çalışması var. Bu çalışma neticesinde Çin’de gerçekleşecek fuar yerine, oradaki müşterileri buraya çekmek adına 2330 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir fuar düzenlenecek. Mobilya ithal eden ülkeleri buraya getirerek Türkiye mobilyasının onlara satışıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah başarılı olur, Türkiye mobilyasının dünyada daha iyi tanıtılması sağlanır” dedi.

“Kaliteli mobilya yaptığımız için tercih sebebiyiz”
Türkiye mobilyasının kaliteli olduğu için tercih edildiğinden bahseden Avcı, “Biz Orta Doğu’ya biraz daha yakınız. Klasik mobilya üretimimiz o nedenle yüksek. Ama modern çalıştığımız mobilyalar da var. Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak. Adana ve Türkiye’de gerçekten kaliteli mobilyalarımız var bizim. Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız. Herkesle rekabet edebilecek pozisyonumuz var. Kaliteli mobilya yaptığımız için tercih sebebiyiz” diye konuştu.

“500 dolar ile 100 bin dolar arası mobilya”
Korona virüs krizini fırsata çevirmek istediklerini vurgulayan Avcı, 500 dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar mobilya takımı olduğunu ve özel sipariş durumlarına göre bunların hazırlanıp satıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi
DHA YURT - Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı: Oyun zannettim
YEREL HABERLER DHA YURT - Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil ...
Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi
YEREL HABERLER Araba hırsızı yakalanınca “ oyun zannettim” dedi
ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER ÇGC’den Ayan’a teşekkür plaketi
Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"
YEREL HABERLER Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"
Çetin’den sanata destek Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "Adana’da kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi olduk"
YEREL HABERLER Çetin’den sanata destek Çukurova Belediye Başkanı ...
Dr. Özkaynak: “TMU seanslarıyla odaklanma sorunu bitiyor"
YEREL HABERLER Dr. Özkaynak: “TMU seanslarıyla odaklanma sorunu ...
Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlanacak
YEREL HABERLER Sağlıklı hayat merkezlerine ücretsiz ulaşım ...
Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet
YEREL HABERLER Adana İdmanyurdu'nda hedef galibiyet
Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar
YEREL HABERLER Teneffüste masal kahramanları ile buluşuyorlar
Sevimli kedi "Garfield" çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER Sevimli kedi "Garfield" çocuklarla buluşuyor
Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
Ceyhan OSB’de ilk arsa tahsisi yapıldı
YEREL HABERLER Ceyhan OSB’de ilk arsa tahsisi yapıldı
"Cinsel gücüm artsın" derken gözden olmayın Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasındaki adı ‘mavi hap’ olarak bilinen cinsel gücü artıran ilaçların gözde ciddi riske yol açtığını söyledi Karaarslan: "Hastalık, gözde kızarıklıklar, renkleri farklı görme gibi belirtiler gösterebiliyor"
YEREL HABERLER "Cinsel gücüm artsın" derken gözden olmayın Op. Dr. ...
710 sokak hayvanı kısırlaştırıldı Seyhan Belediyesince 84 noktada besleme yapıldı, hayvan severlere mama dağıtıldı
YEREL HABERLER 710 sokak hayvanı kısırlaştırıldı Seyhan ...
TEMSA'da sevindiren gelişme Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Sabancı Holding'in yabancı bir ortakla TEMSA'da yeniden üretime başlamak için girişimde bulunduğunu görmenin kendilerine verilebilecek en güzel haber olduğunu ifade etti Değirmenci: "TEMSA'da haklı mücadelemiz sonuç verdi"
YEREL HABERLER TEMSA'da sevindiren gelişme Özçelik-İş Sendikası ...
Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar
YEREL HABERLER Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapmışlar
1.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı Adana'da bir evde yapılan aramada 1.65 gram bonzai ele geçirilince, evde bulunan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 1.65 gram bonzai ile yakalanan 3 kişi ...
Kaçak hastanede dolap görünümlü mahzen ortaya çıktı Adana polisinin ortaya çıkardığı gizli bölmeli kaçak hastane kapatıldı Hastanenin dolaplarla kapatılan gizli bölmelerinin yanı sıra, yine dolap görünümlü mahzeni de ortaya çıktı Adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan zanlılar doktor olmadıklarını söylerken, tedaviye gelen şahısların ise yoldan geçerken tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiklerini söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Kaçak hastanede dolap görünümlü mahzen ortaya ...
İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 tutuklama Adana’da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen, aralarında avukat, banka görevlisi, polis ve iş adamının bulunduğu 13 zanlıdan 2’si avukat 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 ...
Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmiş
YEREL HABERLER Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle ...
Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu Adana'da öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesiyle başlayan sorunlar, okula haciz gelip kapatılmasıyla devam etti Öğrencileri başka okullara kayıt ettirilmesi istenen veliler, okula gelip okul sahibi ile tartıştı
YEREL HABERLER Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur ...
Bitki için anne sütü kadar değerli Yüksek biyo uyarıcı içeren Taravert Evo'nun; kök sistemini geliştirdiği, stresi önlediği, olgunlaşmayı artırdığı, nakil sonrası yeni toprağa bitki adaptasyonunu kolaylaştırdığı, sağlıklı büyümeyi tetiklediği ve kış döneminden sonra bitkinin güçlü bir şekilde yeniden başlamasına yardımcı olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Bitki için anne sütü kadar değerli Yüksek biyo ...
Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu
YEREL HABERLER Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X