Müstakil evde elektrikli sobadan yangın çıktı

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Adana’da 3 katlı müstakil evin zemin katında elektrikli sobadan çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesinde bulunan 3 katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yaşayan 3 kişi dumanların yükseldiğini görmesi üzerine vatandaşların da yardımıyla kendilerini dışarı attı. Bu sırada vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri evde yaptığı incelemede yangının elektrikli sobadan çıktığını belirledi.

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