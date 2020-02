Çin’deki korona virüs salgını elektronik ürün sektörünü vurdu Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, dünyayı ürün tedarik anlamında zor günlerin beklediğini söyledi Kurluk: "Sipariş verdiğimiz klimaların hazırlanması 45 günden 120 güne çıktı" "Tüketiciler ihtiyaçları var ise 3-5 ay sonra alacağı ürünleri şimdiden alsınlar"

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, Çin’de yaşanan korona virüs salgını nedeniyle her fabrikada yüzde 30 oranında işçi çalışabildiğini belirterek, “45 günde üretilen ürünlerin üretim süresi 120 güne çıktı. Sezonluk ürünler başta olmak üzere dünyayı ürün tedarik anlamında zor günler bekliyor. Tüketiciler ihtiyaçları var ise 35 ay sonra alacağı ürünleri şimdiden alsınlar” dedi.

Çin'de yeni tip korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için birçok fabrika da üretimini durdurdu. Çin hükümeti ise geçen ayın 17’sinde fabrikalara geri çalışma izni verdi ancak ‘İşçilerin yalnızca yüzde 30’u işe gelecek’ şartı koydu. Bu da birçok sektörü etkilerken, elektronik ürünler en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Birçok firma şu anda Çin’den ürün alamayarak ellerindeki stoklar ile ticaretlerini sürdürüyor.

Çin’de üretilen FujiPlus markalı klimaların Türkiye Distribütörü Kurluk Mühendislik sahibi aynı zamanda Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından önce sipariş verdiklerinde 45 gün içerisinde üretilen klimaların şuanda 120 günde hazırlanabileceğini söyledi.

Çin’deki üreticilerle her gün görüşme yaptıklarını da vurgulayan Kurluk, “Çin hükümeti yüzde 30’luk personeli sahalara sürdü ve dönüşümlü olarak üretime başladılar. Bazı stratejik fabrikalar Ocak ayının 10’unda başladılar üretime. Dünya ticaretinin en büyük tedarikçisi olan Çin, kendisine yetemeyeceği bir durumda şu anda. Yüzde 30 ile iş yapılıyor ve yüzde 70 pasif durumda. Bu ürünleri tamamen fabrikalar üretmiyor. Çin ile görüştüğümüzde bize ‘Biz tedarikçilerimizden mal tedarik edemiyoruz’ diyorlar. Bu da özellikle soğutucu ürünlerin yetişmeyeceği anlamına geliyor. 45 günde üretilen ürünlerin süresi 120 güne çıktı” diye konuştu.



“Çin ekonomisini durdurdu”

Birçok üründe ciddi sıkıntılar olacağını kaydeden Ergün Kurluk, daha pek çok üreticinin farkında olmadığını belirterek, “Üretimde ciddi anlamda düşmeler azalmalar olacak. Sezonluk ürün satan firmalarda ciddi sıkıntılar yaşanacak. Bu had safhalara ulaşacak. Şu anda herkesin elinde ciddi stoklar var. Bu stoklar birkaç zaman sonra eriyecek. Bu stoklar her zaman yeni geleceklerle dengelenecek. Yeni gelecek ürünlerde uzadığı için bu bir süreç alacak. Bu salgın Çin ekonomisini durdurdu” ifadelerini kullandı.



“Fiyatlar artıyor”

Vatandaşlara da elektronik ürünleri şimdiden alması gerektiği tavsiyesinde bulunan Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, “Bir an önce ihtiyaçları var ise ürünlerin tedariklerini sağlayıp kullanmaya başlasınlar. Bir hafta içerisinde biz 40'lık konteyneri bin 800 dolar seviyesinde getirirken şu anda 2 bin 900 dolar seviyesinden getiriyoruz. Bunun daha da artacağı kanaatindeyim. Bunu çünkü kullanmaya çalışacak birçok firma var ve kullanmaya çalışacaklardır. Tüketiciler ihtiyaçları var ise 35 ay sonra alacağı ürünleri şimdiden alsınlar. İleride bu fiyatlar artacak. Doların kurundan dolayı da zaten ürünler artıyor. Mevcut stoklarını eritiyor firmalar” şeklinde konuştu.



“Çinli firmalara dikkat”

Çin’de ürün yaptıran firmalara da tavsiyelerde bulunan Başkan Kurluk, “Bazıları şu anda diyor ki ‘Ürününüz hazır. Parasını gönderin.’ Firmalar da desin ki ‘Benim ürünümün fotoğrafını ve videosunu gönder.’ Çünkü daha geçen gün bizim başımıza geldi. Ürünü bitirmeden Çinliler para istedi. Ürünün video ve fotoğraflarını gönderip ürünü kargoya vermeden para ödemesinler” dedi.

Ergün Kurluk, dünyayı ürün tedarik anlamında sıkıntılar beklediğini vurgulayarak, “Önümüzdeki 6 ay çok kritik bir süreç. Herkes dua etsin ki bu insanlar sağlığına kavuşsun. Çünkü eğer düzelmezse kimseye yaramayacak bu durum” açıklamasını yaptı.

