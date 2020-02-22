Gasbı "rüzgarlıktan" çözen polis, zanlıları "eksik evrak" bahanesiyle yakaladı Adana'da market sahibini gasp eden zanlıları, polis kullandıkları otomobilin rüzgarlığından tespit edip eksik evrak bahanesiyle yakaladı Adrenalin olsun diye market soyan zanlıların gasp anı saniye saniye görüntülendi

Adana'da bir markete kar maskeli ve pompalı tüfeklerle gelip market sahibini gasp eden zanlıları kullandıkları otomobilin rüzgarlığından tespit eden polis, eksik evrak bahanesiyle yakaladı. Gasp anı ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi 39039 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Kadir E. (20), Anıl Ahmet T. (19), Muhammet Emin S. (19), Emircan Y. (18), ve E.S.(17), bir parkta bir süre oturdu. Zanlılar bir süre sonra adrenalin olsun diye market soymaya karar verdi.

Hasan Ö.’ye ait olan marketi soymaya karar veren 5 zanlı, daha sonra marketin yanına gelip soygunu ve nasıl kaçacaklarını planladı. Yanlarına kar maskesi ve 2 pompalı tüfek alan şüpheliler, kiraladıkları otomobilin plakasını söküp markete yakın bir yere park etti. Daha sonra kar maskesi takıp yaya olarak markete gelen 5 zanlıdan ikisi, ellerinde pompalı tüfekle markete girdi. İş yeri sahibine silahı doğrultarak “Hareket etme yoksa seni öldürürüz. Canını seviyorsan akıllı dur” diyerek tehdit ettikten sonra marketi soymaya başladı.

Kasadan 4 bin 500 lira para alan zanlılar daha sonra raflardan 120 paket sigara ve masadaki 1 diz üstü bilgisayarı alan zanlılar daha sonra ara sokağa park ettiği otomobile binerek kayıplara karıştı. Ölümle tehdit edilen Hasan Özkaya, hemen polisi aradı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri hemen olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis, önce marketteki güvenlik kamerasını inceledi ancak zanlılar kar maskeli olduğu için tespit edilemedi. Bunun üzerine polis çevredeki 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyip zanlıların plakasız beyaz bir otomobille kaçtığını tespit etti. Aracın kime ait olduğunu belirlemek isteyen ekipler, görüntüleri dikkatli inceleyince otomobilin marka modelini ve camında rüzgarlık olduğunu belirledi. Otomobilin kiralık olabileceği ihtimalini değerlendiren gasp dedektifleri, Adana genelinde aynı marka, model ve renkte 13 otomobil olduğu ve bunlardan 1 tanesinde rüzgarlık olduğunu belirledi. Polis bu otomobilin de oto kiralama şirketine ait olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine oto kiralama şirketine giden polis, otomobili kiralayan zanlının Kadir E. olduğunu belirledi. Bunun üzerine zanlıları yakalamak için oto kiralamacıyla plan yapıldı. Oto kiralamacı, zanlı Kadir E.'yi arayarak evrakta eksik olduğunu söyleyip acil ofise gelmesini istedi. Polis, bunun üzerine sivil olarak oto kiralamacı da önlem aldı. Bir süre sonra Kadir E. yanında Muhammet Emin S. ile birlikte oto kiralamacıya geldi. Ancak sivil polisleri fark edip kaçmak isteyince zanlılar gasp dedektifleri tarafından yakalandı. Zanlılar emniyete getirilip sorguya alındıklarında suçlarını kabul edip diğer zanlıların isimlerini de verdi. Polis, diğer zanlıları da evlerine baskın yaparak yakaladı. Bu arada zanlılar çaldıkları malzemeleri Kürşat P. (20) isimli bir kişiye verip "polis yakaladığında malzemeleri sahipleneceksin" diyerek 100 lira para verdiği ortaya çıktı. Polis bunu de tespit edip Kürşat P.'yi de gözaltına aldı. Ekipler, diz üstü bilgisayarı, sigaraları ve 4 bin 500 lira paranın 2 bin 500 lirasını bulup sahibine teslim etti. Zanlıların 2 bin lirayı harcadığı öğrenildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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