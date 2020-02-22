Maskeli, silahlı soygun, güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maskeli, silahlı soygun, güvenlik kamerasında

DHA

ADANA'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri marketten, iş yeri sahibini av tüfeğiyle etkisiz hale getirip 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 4 soyguncu, yakalandı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen soyguncuların kiraladıkları otomobilin rüzgarlığı ele verdi.
Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Ö.'nün (29) tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Ö.'yü "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı. Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşkalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.
4 şüpheli sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi. Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gasbı "rüzgarlıktan" çözen polis, zanlıları "eksik evrak" bahanesiyle yakaladı Adana'da market sahibini gasp eden zanlıları, polis kullandıkları otomobilin rüzgarlığından tespit edip eksik evrak bahanesiyle yakaladı Adrenalin olsun diye market soyan zanlıların gasp anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Gasbı "rüzgarlıktan" çözen polis, zanlıları "eksik ...
Hatalı soruda bile aynı şıkkı işaretlemişler Adana'da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ'den soru ve cevapları alarak komiser yardımcısı olduğu öne sürülen 24 zanlı adliyeye sevk edildi Zanlıların hatalı soruya bile aynı cevabı verdiği, ayrıca sınava girenlerin yüzde 10'nun bileceği bir soruyu yüzde 90'nın bildiği öğrenildi
YEREL HABERLER Hatalı soruda bile aynı şıkkı işaretlemişler Adana'da ...
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: 'Koronavirüs', altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor
YEREL HABERLER Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: 'Koronavirüs', ...
AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu
Kendisine kuma olmayı reddeden kadını uçurumdan atıp, başını taşla ezdi
YEREL HABERLER Kendisine kuma olmayı reddeden kadını uçurumdan atıp, ...
Sarıçam çöplüğüne bilirkişi incelemesi Sarıçam çöplüğü hakkında Adana 3. İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru reddedildi, İstinaf Mahkemesi ise yapılan itirazı haklı görerek bilirkişi incelemesine karar verdi
YEREL HABERLER Sarıçam çöplüğüne bilirkişi incelemesi Sarıçam ...
Öğretmen ve öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi
Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı Vali Demirtaş, şoförlerin 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlara nezaket kuralları çerçevesinde davranmaları gerektiği konusunda uyarılmaları ve gerekirse eğitime tabi tutulmalarını istedi
YEREL HABERLER Adana'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik ...
Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Tüm proje ve etkinliklerimiz gelecek nesillerimizin daha iyi alışkanlıklara sahip olması için"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu Adana Valisi ...
AK Parti Kozan’da kongre heyecanı Avukat Yusuf Bilgili 28 Mart’ta yapılacak 7. olağan kongrede seçime tek aday oyarak girecek
YEREL HABERLER AK Parti Kozan’da kongre heyecanı Avukat Yusuf ...
Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü Adana'nın Pozantı ilçesinde evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını uçurumdan attı, başını taşla ezerek öldürdü Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek ...
Adana'da hırsızlar boks makinelerine dadandı
YEREL HABERLER Adana'da hırsızlar boks makinelerine dadandı
İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
YEREL HABERLER İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Spor yapan çocuklar daha başarılı oluyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semih Demirkıran, ailelerin çocukları 3 yaşına geldiğinde öncelikleri arasına sporu da almalarını tavsiye etti Dr. Demirkıran: "Düzenli spor hayatı olan çocukların daha sağlıklı oldukları ve fiziksel gelişimlerinin hızlandığını görülmektedir"
YEREL HABERLER Spor yapan çocuklar daha başarılı oluyor Çocuk ...
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
YEREL HABERLER Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Çocuklar üşümeyecek "Çocuklar Üşümesin", "Benim de Oyuncağım Var" kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve oyuncak dağıtıldı
YEREL HABERLER Çocuklar üşümeyecek "Çocuklar Üşümesin", "Benim de ...
Yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı
YEREL HABERLER Yuttuğu 47 paket uyuşturucu hastanede çıkartıldı
Çin’deki korona virüs salgını elektronik ürün sektörünü vurdu Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, dünyayı ürün tedarik anlamında zor günlerin beklediğini söyledi Kurluk: "Sipariş verdiğimiz klimaların hazırlanması 45 günden 120 güne çıktı" "Tüketiciler ihtiyaçları var ise 3-5 ay sonra alacağı ürünleri şimdiden alsınlar"
YEREL HABERLER Çin’deki korona virüs salgını elektronik ürün ...
Adana'nın kuzey ilçesinde eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi Doğa ile tarihin buluştuğu Tufanbeyli ilçesindeki muhteşem manzara gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Adana'nın kuzey ilçesinde eşsiz kar manzarası havadan ...
Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı Adana'da damda oyun oynarken düşen 14 yaşındaki çocuğun ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı Adana'da damda ...
Bağırsağından 47 paket uyuşturucu çıktı, "haberim yok" dedi Adana'da yakalanan İran uyruklu bir şahsın çekilen tomografisinde bağırsağında 47 paket uyuşturucu olduğu tespit edilip, ilaç yöntemiyle 5 gün sonra çıkarıldı Bağırsağından 116 gram metamfetamin, 104 gram eroin ve 107 gram afyon sakızı çıkan zanlının "Van'da beni uyutmuşlardı o zaman koymuş olmalılar haberim yok" dediği öğrenildi
YEREL HABERLER Bağırsağından 47 paket uyuşturucu çıktı, "haberim ...
Göçmenleri "Avrupa'ya götürüyoruz" diye Adana'ya getirdiler Çoğu Afganistan'da savaştan kaçan, aralarında hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmen, "Avrupa'ya götürüyoruz" denilerek Adana'ya getirildi Avrupa diye Adana'ya getirilen kaçak göçmenler, başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı "Banker Bilo" filmini hatırlattı. Afganistan uyruklu genç, "Afganistan'da bomba patlıyor, çocuklar ölüyor, ayaklar bir tarafta başlar bir tarafta biz canımızı zor kurtardık" diyerek yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Göçmenleri "Avrupa'ya götürüyoruz" diye Adana'ya ...
Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu
YEREL HABERLER Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden ...
DHA YURT - Elektrik sobasından çıkan yangın, evde hasara neden oldu
YEREL HABERLER DHA YURT - Elektrik sobasından çıkan yangın, evde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X