TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Altınordu: 2

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TFF 1. Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu’yu ağırladı. Müsabaka 42 Adana Demirspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Adana Demirspor’da Erkan’ın ara pası sonucu ceza sahasında topu alan Mehmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

22. dakikada Adana Demirspor’da köşe vuruşunun ardından karambolde topa sahip olan Hasan, kaleci Erhan ile mücadelesinde topu ağlara gönderdi. 20

29. dakikada Adana Demirspor’da Mehmet’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Volkan, rakip takımın oyuncuları Ravil ve Metehan’ın arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30

55. dakikada Altınordu takımına Tayyip’in yaptığı faul sonucu penaltı verildi. Meşin yuvarlağın başına geçen Okan, topu ağlara gönderdi. 31

61. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan topu alan Aosman, ceza sahasındaki arkadaşlarına ara pas verdi ancak mavilacivertli ekibin oyuncuları topu ağlara gönderemedi.

63. dakikada Altınordu’da Hüseyin ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Muhammed tutarak golü engelledi.

74. dakikada Altınordu’da Atakan’ın verdiği pası Hüsamettin, Adana Demirspor’un ağlarıyla buluşturdu. 32

84. dakikada Adana Demirspor’da orta sahadan topu alan Erkan, ceza sahası içerisinde Mehmet’e pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 42



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Adana Demirspor: Muhammed xx (Kurtuluş dk. 78 x), Tayyip xx, Semih xx, Traore xxx, Aosman xx (Sinan dk. 69 x), Tarık xxx, Volkan xx (Berk dk. 85 ?), Hasan xxx, Mehmet xxx, Erkan xx, Rassoul xxx

Yedekler: Kosecki, Tevfik, Pa Dibba, Okan, Mehmet

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx, Ravil xx, Muhammed xx (Yusuf dk. 87 ?), Ali xx (Kerim dk. 46 x), Hüseyin xx, Metehan xx, Furkan xx, Okan xx, Hüsamettin xx, Sinan xx

Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Berkay, Kemal, Burak, Onur, Batuhan, Yasin

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Mehmet (dk. 11), Hasan (dk. 22), Volkan (dk. 29), Mehmet (dk. 84) (Adana Demirspor), Okan (dk. 55 pen.), Hüsamettin (dk.74) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Metehan (Altınordu), Tarık, Traore, Tayyip, Semih (Adana Demirspor)

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