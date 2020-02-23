Adana'da 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan alan muhtarın hayvanları hastalanınca, bunalıma girip intihar ettiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 19 Şubat günü Sarıçam Polis Merkezine gelen Ertuğrul Güllü, Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahalle muhtarı olan ağabeyi Fatih Güllü'nün kayıp olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis muhtarı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Güllü'nün telefon sinyalinin en son Kılbaşı mevkisinde ormanlık bir alandan geldiği belirlendi. Polis bu alanda helikopter desteğiyle arama başlattı. 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında muhtar başından vurulmuş halde bulundu. Kendi silahı da yanı başında olan Fatih Güllü'nün intihar ettiği belirlenirken, muhtarın 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan aldığı ancak hayvanlardan çoğu hastalandığı için psikolojisinin bozulduğu, bu nedenle de intihar ettiği tahmin ediliyor.

Muhtarın cenazesi, adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

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