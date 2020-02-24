Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in 24. haftasında 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncubeyazlı ekip antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.
Adanaspor, Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıklarını salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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