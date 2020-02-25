Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yardım bahanesiyle çadırda yaşayan depremzedeyi bile dolandırdılar Adana polisinin yaptığı ...

İHA

Yardım bahanesiyle çadırda yaşayan depremzedeyi bile dolandırdılar Adana polisinin yaptığı operasyonda vatandaşları bahis oynatarak kazanç elde etme bahanesiyle 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı ileri sürülerek yakalanan zanlıların, ağına düşürdükleri Elazığ'da depremden sonra çadırda yaşayan depremzedeyi bile dolandırdıkları ortaya çıktı Depremzede Suat Gözütok, ifadesinde hayırsever biri diye düşündüğünü önce 200 lira sonra ise 56 bin lira yardım yapılacak diye 4 bin 300 lira yatırdığını söyledi

Adana polisinin yaptığı operasyonda vatandaşları bahis oynatarak kazanç elde etme bahanesiyle 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı ileri sürülerek yakalanan zanlıların, ağına düşürdükleri Elazığ'da depremden sonra çadırda yaşaşan depremzedeyi bile 4 bin 500 lira dolandırdıkları ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinde başkaları yerine oynadıkları kuponlarla birçok kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Zanlılara sosyal medya ve telefonla ulaşarak, "Biz yasa dışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek ağına düşürdüğü kişiden 300 lirayı aldıktan sonra şahısla tekrar irtibat kurup, "50, 100, 150 bin lira para kazandınız. Bahis sitesi yurt dışından işlem yapıyor. Parayı alabilmeniz için bize havale parası yatırmanız gerekiyor" diyerek vatandaşlardan binlerce lira para aldıkları ayrıca parayı iki parça gönderen vatandaşları tekrar arayarak, "Sistem kabul etmiyor. Parayı tek seferde gönderin" diyerek ikinci kez para aldıkları belirlendi.
İnandırıcı olması için bu yöntemle çok para kazanan kişiler varmış gibi göstermek için klip çekip bunu da sosyal medyadan vatandaşlara gönderdikleri tespit edildi. Ayrıca para yatıran vatandaşlara yine sosyal medyadan "kazandınız" diye video çekip gönderip para istedikleri saptandı. Polis zanlılara yönelik yaptığı operasyonda 25 şüpheliden 20’sini Adana, Mersin ve Bartın’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklanırken 15 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 2 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Çadırda yaşayan depremzedeye bile acımadılar
Zanlıların bu yöntemle Elazığ depreminde evi zarar gördüğü için o günden beri çadırda ailesiyle birlikte yaşam sürdüren Suat Gözütok isimli vatandaşı da dolandırdığı öğrenildi. Sosyal medyadan Gözütok ile irtibata geçen dolandırıcıların vatandaşın depremzede olduğunu öğrenince 56 bin liralık yardım yapacaklarını söyleyip önce bu yardımın yapılabilmesi için 200 lira para yatırmasını sağladıkları daha sonra da 56 bin lira paranın tamamının yurt dışından yatırılacağı için havale parası gerektiği yalanıyla depremzededen 4 bin 300 lira daha para aldıkları belirlendi. Ancak bir türlü 56 bin lira para gelmeyince depremzede dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Deprem olduğundan bu yana çadırda yaşamak zorunda kalan Gözütok'un ise depremzede olduğu için kendisine hayırseverlerin yardım yapacağını düşünerek para yatırdığını ancak dolandırıldığını, kimsede vicdan kalmadığını söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okullarda korona virüsü uyarısı Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor Öğrencilere dağıtılan form ile aile hekimliğinden son sağlık durumuyla ilgili bilgi istendi
YEREL HABERLER Okullarda korona virüsü uyarısı Milli Eğitim ...
Adana´ya şırdan yetmiyor
YEREL HABERLER Adana´ya şırdan yetmiyor
Adana´da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana´da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi hakkında ...
Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın
Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete ...
Seyhan’da satranç şöleni 450 sporcu 2 gün boyunca A, B ile 8 yaş ve altı, 10 ve 12 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Seyhan’da satranç şöleni 450 sporcu 2 gün boyunca A, ...
Çukurova’da “Nöbetçi Kreş” uygulaması
YEREL HABERLER Çukurova’da “Nöbetçi Kreş” uygulaması
Yüreğir’de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor
YEREL HABERLER Yüreğir’de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor
Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Anestezi teknisyeni, ameliyata hazırlanırken kalp ...
GED Başkanı Özden: “Girişimci kadın sayımızı artırmak zorundayız”
YEREL HABERLER GED Başkanı Özden: “Girişimci kadın sayımızı artırmak ...
Adana'da futbol antrenörleri için gelişim semineri
YEREL HABERLER Adana'da futbol antrenörleri için gelişim semineri
9´uncu kattan atlayan yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER 9´uncu kattan atlayan yaşlı kadın öldü
Suriye'den Türkiye’ye dönmek isterken PKK’ya esir düştü Terör zulmü gözyaşlarına boğdu Evlatları Irak’ta cezaevinde esir tutulan anne ve babanın gözyaşları Suriye’ye ticaret yapmaya giden Mehmet Gök ve ailesi, Türkiye’ye geri dönerken terör örgütü tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi Suriye’den Irak’a esir olarak gönderilen Mehmet Gök’ün ailesi yardım istiyor
YEREL HABERLER Suriye'den Türkiye’ye dönmek isterken PKK’ya esir ...
Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Genç kızın cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı
YEREL HABERLER Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı
Yüreğir'de "Gençlik Buluşmaları"
YEREL HABERLER Yüreğir'de "Gençlik Buluşmaları"
Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi Adana’da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklanırken, 5’i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Torbacılara 3 tutuklama 5 ev hapsi Adana’da ...
Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı Adana'da Sevgililer Günü'nde çiçek alan kadının cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalıp kayıplara karıştıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı Zanlıların cep telefonunu çalma anı ise saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar ...
Adana'da 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 4 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da en popüler bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep
YEREL HABERLER Adana'da en popüler bebek isimleri Erkeklerde Yusuf, ...
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
Kayıp muhtarın intihar ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp muhtarın intihar ettiği ortaya çıktı
Büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti Adana'da 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan alan muhtarın hayvanlar hastalanınca intihar ettiği öne sürüldü
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X