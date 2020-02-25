Adana polisinin yaptığı operasyonda vatandaşları bahis oynatarak kazanç elde etme bahanesiyle 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı ileri sürülerek yakalanan zanlıların, ağına düşürdükleri Elazığ'da depremden sonra çadırda yaşaşan depremzedeyi bile 4 bin 500 lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinde başkaları yerine oynadıkları kuponlarla birçok kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Zanlılara sosyal medya ve telefonla ulaşarak, "Biz yasa dışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek ağına düşürdüğü kişiden 300 lirayı aldıktan sonra şahısla tekrar irtibat kurup, "50, 100, 150 bin lira para kazandınız. Bahis sitesi yurt dışından işlem yapıyor. Parayı alabilmeniz için bize havale parası yatırmanız gerekiyor" diyerek vatandaşlardan binlerce lira para aldıkları ayrıca parayı iki parça gönderen vatandaşları tekrar arayarak, "Sistem kabul etmiyor. Parayı tek seferde gönderin" diyerek ikinci kez para aldıkları belirlendi.

İnandırıcı olması için bu yöntemle çok para kazanan kişiler varmış gibi göstermek için klip çekip bunu da sosyal medyadan vatandaşlara gönderdikleri tespit edildi. Ayrıca para yatıran vatandaşlara yine sosyal medyadan "kazandınız" diye video çekip gönderip para istedikleri saptandı. Polis zanlılara yönelik yaptığı operasyonda 25 şüpheliden 20’sini Adana, Mersin ve Bartın’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklanırken 15 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 2 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Çadırda yaşayan depremzedeye bile acımadılar

Zanlıların bu yöntemle Elazığ depreminde evi zarar gördüğü için o günden beri çadırda ailesiyle birlikte yaşam sürdüren Suat Gözütok isimli vatandaşı da dolandırdığı öğrenildi. Sosyal medyadan Gözütok ile irtibata geçen dolandırıcıların vatandaşın depremzede olduğunu öğrenince 56 bin liralık yardım yapacaklarını söyleyip önce bu yardımın yapılabilmesi için 200 lira para yatırmasını sağladıkları daha sonra da 56 bin lira paranın tamamının yurt dışından yatırılacağı için havale parası gerektiği yalanıyla depremzededen 4 bin 300 lira daha para aldıkları belirlendi. Ancak bir türlü 56 bin lira para gelmeyince depremzede dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Deprem olduğundan bu yana çadırda yaşamak zorunda kalan Gözütok'un ise depremzede olduğu için kendisine hayırseverlerin yardım yapacağını düşünerek para yatırdığını ancak dolandırıldığını, kimsede vicdan kalmadığını söylediği öğrenildi.

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