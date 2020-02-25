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(Özel haber) Türkiye ikincisi sporcu Avrupa Şampiyonası için destek bekliyor 17 yaşında Mehmet Baran ...

İHA

Adana'da yaşayan ve 3 yıllık Wushu Sanda kariyerine 14 altın, 2 gümüş madalya sığdıran 17 yaşındaki Mehmet Baran Keleş, hak kazandığı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için maddi destek bekliyor.

(Özel haber) Türkiye ikincisi sporcu Avrupa Şampiyonası için destek bekliyor 17 yaşında Mehmet Baran Keleş, wushu'da çıtayı yükseltmek için ter döküyor

Adana’da yaşayan ve 3 yıllık Wushu Sanda kariyerine 14 altın, 2 gümüş madalya sığdıran 17 yaşındaki Mehmet Baran Keleş, hak kazandığı Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek için maddi destek bekliyor.
Sağlık Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Baran Keleş, 3 yıl önce bu spora başlamaya karar verdi. Wushu Sanda kategorisinde başarıdan başarıya koşan genç sporcu şimdiye dek 12 il birinciliği, 2 bölge birinciliği 1 Türkiye ikinciliği elde etti.
313 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Baran Keleş, Mayıs ayında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Milli takıma da seçilen Keleş, wushu'ya her zaman ilgi duyduğunu fakat spora başlamak için bir türlü fırsat bulamadığını, daha sonra ailesinin desteğiyle spor hayatının başladığını söyledi. Kariyerinde birçok derece elde eden Mehmet Baran Keleş, başarılarının devam etmesi için maddi destek bekliyor.

"Destek bekliyorum"
Keleş, “3 senedir bu sporla uğraşıyorum. 14 altın, 2 gümüş madalyam var. Bizim tek sıkıntımız desteklenmememiz. Ben Türkiye ikincisi oldum. Antalya’daki müsabakaya da kendi imkanlarımızla gittik. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz şimdi. Yetkililerden destek bekliyorum” diye konuştu.
Avrupa’da şampiyon olup Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istediğini kaydeden genç sporcu, “Ben bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Benim şu anda hedefim Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde bitirip Dünya Şampiyonası'na katılmak. Ayrıca BESYO okuyup antrenör olmak istiyorum” diye konuştu.

"Bir desteğimiz yok"
Keleş’in antrenörü Erol Şahin Topbaş ise destek bulamadıkları için zorlandıklarını kaydederek, “Baran benim 3 yıldır sporcum. Sporcularımız destek bulamıyor. Baran haricinde diğer sporcular da destek göremiyor. Belediyelerimiz, valiliklerimiz ve federasyonlarımızın alternatifleri olabilir bu konularda. Bize yardımcı olurlarsa seviniriz. Baran bu yıl Türkiye ikincisi olmuştu. Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için çalışmalara başladık. Ben inanıyorum ki biz gittiğimiz zaman bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türkiye Şampiyonası'na kendi imkanlarımızla gittik. Avrupa Şampiyonası için bir desteğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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