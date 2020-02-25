Adana'da "Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi" kuruldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisinde "Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi" tesis edildi.

Akdeniz alçak ıslah zonunda yer alan ve genetik bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmenin amaçlandığı tohum bahçesine, toprak işleme çalışmalarından sonra genetik üstünlüğü test edilmiş ilk fidanlar dikildi.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından takip ve kontrol edilen sahada, 700 adet fidanın gelişimi izlenecek ve ileriki yıllarda kozalaklarından elde edilecek tohumlar endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılacak.

Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Enver Öztekeşin ve Orman Yüksek Mühendisi Abdullah Kaplan tarafından kurulan genotipik tohum bahçesi Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.