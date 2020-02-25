Gül Saraçoğlu’ndan ilk fotoğraf sergisi

Ankaralı sanatçı Gül Saraçoğlu, ilk fotoğraf sergisini Adana’da açtı.

Adana Ressamlar Derneği tarafından organize edilen ve 50 fotoğraftan oluşan sergi Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde açıldı.

Ankara doğumlu olan ve TSE'de bir müddet çalıştıktan sonra Adana'ya yerleşen Gül Saraçoğlu, yaklaşık 50 yıldır resim ve fotoğraf sanatı ile uğraştığını söyledi.

"Bu benim ilk fotoğraf sergim" diyen Saraçoğlu, Adana Ressamlar Derneği'ne yakın ilgi ve yardımları için teşekkür etti.

4 Mart 2020 tarihine kadar açık kalacak sergiye Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve eşi, eski CHP Milletvekili Gaye Erbatur, Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve sanatseverler katıldı.

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