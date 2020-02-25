ÇDSO’dan opera gecesi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Adanalı sanatseverlere opera ziyafeti vermeye hazırlanıyor.

ÇDSO’dan yapılan açıklamaya göre, bu haftaki konseri 1964 doğumlu, 1984 yılında Santa Cecillia Müzik Konservatuarı trompet bölümünü bitiren, 1989 yılında Orkestral Enstrumantasyon ve 1990 yılında Kompozisyon ve Şeflik derecelerini elde eden İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderberg yönetecek.

Konserde, 14.Uluslararası P.Cappuccilli Şan Yarışması Birincileri Leo Jiseop Kim (bariton) ve Davide Younghyun Ryu ayrıca onlarla birlikte, müziğe flütle başlayan, daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Sahne Sanatları Şan AnaSanat Dalı Yüksek Lisansını en iyi dereceyle bitiren, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde solist sanatçı olarak görev yapan Burçin Çilingir Savigne (soprano) ve Türkiye’nin ilk konservatuarının ilk mezunlarından Şükrü Sarıpınar’ın torunu ve Leyla Gencer’in desteklediği başarılı sanatçı Asude Karayavuz (mezzo), sahne alacaklar.

Programda Opera Aryaları ve Uvertür ve intermezzolardan seçmelerin yer alacağı konser, 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

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