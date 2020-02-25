Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık

Adana'da 1 Mart Pazar günü yapılacak olan 2020Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2020YÖKDİL/1) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.0010.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” verilmesi için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 1 Mart 2020 Pazar günü, 07:00 ile 10:00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

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