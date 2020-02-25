İzgören: "Akıllı yönetici insanları dinlemeyi bilendir" "Eğitimdeki sorunları aşarsak diğer tüm sorunları da aşarız" Yazar, Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören, "İletişim ve Motivasyon" konferansı verdi

Yazar, Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören, Türkiye'de eğitim sisteminde yaşanan sorunları aşmamız halinde diğer sorunların da aşılacağını söyledi.

Ahmet Şerif İzgören, EğitimBirSen Adana Şubesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İletişim ve Motivasyon" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde çoğunluğunu eğitimcilerin ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu dinleyicilere konuşan İzgören, iyi bir eğitimci olmanın, doğru iletişim kurmanın ve insanların motivasyonunu yüksek tutmanın ipuçlarını verdi. İzgören, "Akıllı yönetici insanları dinlemeyi bilendir. Bu ülkenin en büyük sorunu iyi bir eğitim sisteminin olmamasıdır. Bakanlık teknolojiye ayırdığı bütçeyi, öğretmen ve öğrencilere ayırsın bakın neler ortaya çıkacak. Eğitim sistemindeki sorunları aştığımız zaman göreceğiz ki diğer sorunlarımız da çözülmüş olacak. Bize lazım olan 4 önemli husus var. İş birliği yapabilme, eleştirel düşünce, ilişki yönetimi ve kreatif. Bunları başarabilirsek diğer eğitimi düzeltiriz. Eğitim düzelirse diğer sorunlarımız da düzelir" dedi.

EğitimBirSen ve MemurSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer programın ardından bir teşekkür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Şerif İzgören konferansımızı dün muhteşem hatıralarla tamamladık. Başta, konferansa katılan herkesin konferanstan memnuniyetle ayrılmasını sağlayan Ahmet Şerif İzgören'e, Adana'da yağan yoğun yağmura rağmen şehrin en kalabalık salonuna saatler öncesinden gelen, salonu dolduran, konferanstan sonra kitap imzalatmak için dakikalarca ayakta bekleyen Adanalılara, Adana Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz Veysel Durgun'a, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına, EğitimBirSen Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerime, Üniversite Şube Başkanımız Mehmet Benli'ye, emek sarf eden, çaba harcayan dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Ahmet Şerif İzgören de Adana'da harika bir akşam yaşadığını, yoğun yağmura rağmen salonu dolduran binden fazla kişinin azim ve kararlılığına hayran kaldığını söyleyerek, EğitimBirSen Adana Şubesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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