Tufanbeyli'de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 91 köpek ve 3 kedi kısırlaştırılarak yeniden yaşam alanlarına bırakıldı.

Tufanbeyli Belediyesi, Enerjisa Tufanbeyli Termik Santrali Yönetimi, Haytap arasında düzenlenen protokol sonucunda Tatvan Belediyesi’nin de destekleri ile ilçe merkezinde başıboş köpekler toplanmış Tufanbeyli Enerjisa Termik Santralinde düzenlenen alana aşılama ve kısırlaştırma işlemleri için götürülmüşlerdi.

Hafta sonu uzman ekipler tarafından hijyenik ortamda 91 köpek 3 kedi ameliyat edildi, 2 köpek ve 6 kedi aşılandı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, operasyon sonrası bakımları tamamlanan hayvanların doğal yaşam ortamlarına bırakıldığını söyledi. Başkan Ergü, ilçe merkezinde başıboş ve aşısız olarak dolaşan köpeklerinin yapılan ameliyat ve aşılamanın ardından hem hayvan popülasyonunda azalma olacağını hem de doğal ortamlarına tekrar bırakılan hayvanların saldırganlıklarının ortadan kalkacağını kaydetti.

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