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Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1)

DHA

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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