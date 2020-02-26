Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1)

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ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.



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