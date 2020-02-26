Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana merkezli 13 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti operasyon düzelendi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlılar arasında polis okulundaki ve ortaokul öğrencilerin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.