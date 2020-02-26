Otogardaki silahlı kavga güvenlik kamerasında 

ADANA otogarında, valiz sayısı nedeniyle yolcu ve yakınlarıyla otobüs firması çalışanları arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 12 kişiden 8´i tutuklandı. Kavga anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Şubat'ta Seyhan ilçesi Fezvipaşa Mahallesi´ndeki Adana Merkez Otogarı´nda meydana geldi. Van'a gitmek isteyen Burhan İ. (36), valizlerini otobüs firması çalışanlarına verdi. Bu sırada valiz sayısı nedeniyle firma çalışanları ile Burhan İ. arasında tartışma çıktı. Burhan İ., telefonla yakınlarını arayıp, gelmelerini istedi. Bir süre sonra Burhan İ.'nin akrabaları Murat İ. (29), Özgür Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B. (20) otogara geldi. Burada taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan taraflardan 3 kişi hafif yaralandı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, firma çalışanları Halit A., Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A. ile Burhan İ., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B.'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halit A., Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T. ve Vedat İ. ve Volkan B. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu arada, olay anı, ve polisin şüphelilere müdahalesi, güvenlik kamerasına yansıdı.



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