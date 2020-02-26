Seyhan’da personele göz taraması

Seyhan Belediyesi, personelinin daha verimli çalışmasına katkı sunmak amacıyla eğitim seminerlerinin yanı sıra periyodik olarak gerçekleştirdiği sağlık kontrollerini göz sağlığı taramasıyla sürdürdü.

Personelin göz tansiyonu, kuruluk, gözgözlük numarası uyumu kontrol edildi. Rahatsızlık tespitleri personele aktarılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca mevsimsel ve mevsim geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Özel bir göz hastanesi tarafından gerçekleştirilen tarama işlemi Dr. Celal Türen tarafından takip edildi. Dr. Türen, yapılan tetkiklerle ilgili personele bilgi aktardı. Seyhan Belediyesi personeli, genel göz taraması nedeniyle Başkan Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.

Seyhan Belediyesinin personele yönelik sağlık bilgilendirme ve genel sağlık taramalarının ilerleyen süreçte de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.