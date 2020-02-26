Çetin: "Çukurova’da yaşayanlar çok mutlu"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınlara yönelik projelerinin devam edeceğini belirterek, “Çukurova’da yaşayanlar çok mutlu” dedi.

Çukurova Belediyesinin Mahfesığmaz Mahallesindeki Çok Amaçlı Salonunda halk oyunları kursu gören kadınlar, davet ettikleri Başkan Soner Çetin’i halk oyunları gösterileriyle karşıladı. Halk oyunları eğitimi alan kadınlarla kahvaltıda buluşan Başkan Çetin, kursiyer kadınlara başarılar dileyerek, “Güzel bir ekip oluşturmuşsunuz. Sizleri belediyemizin etkinliklerinde gösteri yaparken görmek isteriz” dedi.

Çukurova’yı insanların daha mutlu olduğu bir ilçe haline getirmek istediklerini anlatan Başkan Soner Çetin, Çukurova’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Çetin, özellikle kadınlarla ilgili projeler hayata geçirdiklerini belirterek, kadınların hayatın her alanında hak ettiği yerlere gelmesini istediklerini kaydetti. Çetin, “Kadın dostu erkek bir belediye başkanı olarak anılmak beni çok mutlu ediyor. Kadın dostu lafla olmaz. Biz gerçekleştirdiğimiz projelerle bunu hak ediyoruz. Kreşler, kadın sohbet ve dayanışma evleri, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, toplum merkezleri hep kadınlarla ilgili örnek projelerimiz. Bundan dolayı kadın dostu olarak anılıyoruz. Ben kadınlar adına pozitif ayrımcılık yapılmasından yanayım” şeklinde konuştu.

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