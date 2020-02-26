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(Görüntülü) Adana'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

DHA

 
ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir evde sahte içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis, 250 şişe sahte içki, 75 boş şişe, 211 etiket ve içki dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirdi. Evde bulunan E.G. ve S.C. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ev hapsine çarptırıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-02-26 14:19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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