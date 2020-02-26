Adana, 'eli sopalı teyze'sini kaybetti (2)



SEVENLERİ YASTA

Uzun zaman önce eşini ve hemen ardından 3 erkek çocuğunu kaybettikten sonra kendisi de önceki gün hayata gözlerini yuman Meryem Turan´ın bir süre önce kalça kemiğini kırdığını, tedavisinin ardından taburcu olduktan kısa süre sonra da son nefesini verdiği ortaya çıktı. Seyhan ilçesindeki Yeni Baraj Mahallesi´nde kızıyla birlikte yaşadığı evde hayatını kaybeden Turan´ın komşuları ve yaşadığı bölgede şakalaştığı vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Mahalledeki küçük çocuklar, `Eli sopalı Meryem Teyze´ olarak andıkları Turan´ın kendilerini her gördüğünde çikolata aldığını söyledi.

BARAJ YOLU CADDESİ SULTANI

Turan´ın apartman komşusu Gülcan Özyeter de kendisini "Baraj Yolu Caddesi Sultanı" olarak andıklarına değinerek, "Yaşına göre oldukça hareketliydi. Yaşadığı acılar nedeniyle akli dengesinde ister istemez bozukluk oldu ama çok iyi insandı. Eşini ve 3 erkek çocuğunu kaybedince oldu bunlar. Mahallede de çok sevilen bir insandı. Bastonuyla gezerdi, ağaçların altına otururdu. Gelenle gidenle şakalaşırdı, sigara isterdi. Herkese farklı farklı ifadeler kullanırdı ama bu ifadeler çok güzeldi" dedi.

AZ SOPASINI YEMEDİK

Mahalle esnafından Ulaş Burunsuz ise Turan´ın vefatı nedeniyle üzüldüklerini dile getirerek "Çok iyi bir insandı, az sopasını yemedik. Burada onun sopasını yemeyen de yoktur. Elinde sopasıyla çok iyi bir insandı. Buradaki güzel insanlardan alıyordu enerjisini. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-02-26 16:33:46



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