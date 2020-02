Adana Büyükşehir Belediyesi´nde işten çıkarılanlar: Siyasi kıyıma kurban gittik

Rüşan Anıl ATARCeren BEGEÇ/ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan yaklaşık 450 sözleşmeli memur, düzenlenen basın toplantısında, `siyasi kıyıma kurban gittiklerini´ söyleyerek işe iadelerini istedi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "PKK'nın yandaşı, emekçinin düşmanı olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun en büyük örneği de buradaki hakkını arayan mesai arkadaşlarımızdır. Her zaman belediyelerdeki kadrolarından çıkarılan personelin yanındayız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde göreve gelen CHP´li yönetimin işten çıkardığı yaklaşık 450 sözleşmeli memur, işe iadelerini istiyor. MHP Adana İl Başkanlığı'nda bir araya gelen işçilerin düzenlediği basın açıklamasına, Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Uğur Öztürk, Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı katıldı.

'NAMUS VE ŞEREF SÖZLERİNİ TUTMADILAR'

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi'nden ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) çıkarılan sözleşmeli personelin karamsarlık içerisinde olmaması gerektiğini belirterek, adaletin tecelli edeceğine inancının olduğunu söyledi. Sözlü, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde hem CHP Genel Başkanı'nın hem de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'İşçilerin ekmekleriyle oynamak bizim işimiz değil' diyerek namus ve şerefleriyle ilgili teminatlarına kefil olmak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ben onların bu sözlerini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

'PKK'NIN YANDAŞI, EMEKÇİNİN DÜŞMANI ZİHNİYETİ'

Her zaman belediyelerdeki kadrolarından çıkarılan personelin yanında olduklarını kaydeden Sözlü, şunları söyledi:

"CHP'nin sözcüleri, PKK'ya yataklık ettiğinden dolayı görevlerinden el çektirilen yandaş partilerinden seçilen belediye başkanları için hakları ve hukuklarının yendiğini öne sürerek ulusal ve uluslararası kamuoyunda feryat ettiler. CHP'liler PKK'lılara yandaş oldu ancak CHP'li belediyelerden çıkarılan işçiler ve memurlar için de 'asalak' tabiri yapıldı. PKK'nın yandaşı, emekçinin düşmanı olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun en büyük örneği de buradaki hakkını arayan mesai arkadaşlarımızdır. Biz, sizin her zaman yanınızda olduk. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları sesinize kayıtsız kalmayacaklardır. En kısa zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'de sözleşmelerin yenileneceğine ve geçmişe yönelik sosyal hakların alınacağına inanıyorum."

'KADROLARIN KAPATILMASINA ENGEL OLDUK'

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise belediye meclisinde işten çıkarılan personelin haklarının yenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sadece işten çıkarılan kardeşlerimizin hakkı noktasında değil, tüm Adanalıların haklarının korunması için çalışıyoruz. Gücümüz bir yere kadar yetiyor. En azından sizlerin kadrolarının kapatılmasına engel olduk. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetim kadroları vicdansızca hareket ediyor. Seçim öncesinde verdikleri namus sözlerini tutmadılar. Namus sözü bizde çok önemlidir. Bu sözlerini tutmamaları ve akabinde yönetime talip olmaları bizi üzüyor. Biz, sizler için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'KADRO VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan sözleşmeli personel adına konuşan Enis Turgut da görevlerini yerine getirirken, maaşlarının hakkını vermeye çalıştıklarını ancak 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle keyfi olarak sözleşmelerinin iptal edildiğini söyledi. "CHP'li belediyelerin 'Mart'ın sonu bahar' sözlerine rağmen siyasi kıyıma kurban gittik" diyen Turgut, şunları söyledi:

"Namus sözü verenler, bukalemun gibi renk değiştirirken, sözleşmeli memur ve işçi arkadaşlarımız hakaretamiz sözlere muhatap oldu. Meclis kürsüsünde 'Sahte diplomalı' sözleriyle öğretmen arkadaşlarımız rencide edildi. Bizler bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözlerle, işten çıkarılmayı hak etmiyoruz. Mağduriyetimizin daha da uzamaması, sözleşmeli memurlara kadro verilmesi için bir çalışma yapılmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talep ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

