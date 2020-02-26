TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1

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TFF 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 10 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan Serkan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Gimbert'in kafa vuruşunda kaleci İrfan topu çizgi üzerinden çıkardı.

34. dakikada Nouri'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Glumac, topu ağlarla buluşturdu. 01

39. dakikada çalımlarla Ümraniyespor kalesine sokulan Diop’un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada Gökhan, Eren’in kayarak yaptığı müdahalesinde yerde kaldı. Maçın hakemi bu müdahalesinde Eren’e kırmızı kart gösterdi.

67. dakikada Ümraniyespor’da orta sahada kazandığı topla ileri çıkan Nouri, defansın arkasına sarkan Serkan’a ara pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can topu kontrol etti.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüseyin Aylak xx, Burak Cansız xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Ahmet x (Utku Dk. 76 x), Eren xx, Mehmet xx, Uğurcan xx, Bagayoka xx, Diop xx (Hakan dk. 80 ?), Hakan xx, Canberk xx, Savaş xx (Ronei dk.46 xx), Eze xx

Yedekler: Enes, Celil, Evren, Mustafa, Umut, Özkan, Samican

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Ümraniyespor: Burak xx, Riad xx (Timur dk. 82 ?), Bahadır xx (Gomis dk. 67 x), Akabueze xx, Gökhan xx, Serkan xx, Alaaddin xx, Gimbert xx (Mücahit dk. 89 ?), Glumac xxx, Muhammed xx, Tarık xx

Yedekler: Enes, Emre, Fernandes, Erdem, Yunus Emre

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Glumac (dk. 34) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Eren (dk.62) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Diop, Hakan (Adanaspor), Gökhan, Glumac (Ümraniyespor)

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