Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca” kusura bakmayın” dedi Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü polis aracıyla birlikte park halindeki 3 araca daha çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada 1 polis aracına ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalanan sürücü çarptığı polislere, “ Kusura bakmayın” dedi.



Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 SU 755 plakalı pikaba ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Sürücü İbrahim S. kaçtığı sırada bir polis aracına ve park halindeki 3 araca çarptı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca kaçan İbrahim S., Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.



Yakalanan sürücü çarptığı polislere,” Kusura bakmayın” dedi. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücü İbrahim S. 2.64 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.