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Boks makinesini soyan 2 zanlı tutuklandı

İHA

Adana'da 2 zanlının boks makinesi içindeki bozuk paraları çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Boks makinesini soyan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da 2 zanlının boks makinesi içindeki bozuk paraları çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 21 Şubat Cuma günü Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, büfe yanında bulunan ve 1 lira ile çalışan iki boks makinesinin para kasasının asma kilidinin kırıldığını fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulabilmek için çalışma başlattı. Parktaki büfenin sorumlusu Hikmet Çakan (39), ifadesinde makinede bulunan paranın en fazla 100200 lira arasında olduğunu belirterek, "Olay gece saatlerinde gerçekleşmiş. Bu makinelerin yaygın olduğu kentin kuzeyindeki mahallelerde bu tip olayların yaşandığını duymuştum ama ilk defa başımıza geldi. Beni de uyarmışlardı ‘makinelerinize dikkat edin’ diye. Ben de dedim ki ‘Makine 50100 lira yapıyor. İnsanlar 50100 liraya tenezzül ediyorsa, bu para da onun işini görecekse buyursun alsın.' Polisler sorduğunda ‘Şikayetçi değilim’ dedim ama bu bölgede 45 yeri daha soymuşlar, herhalde arkadaşlar şikayetçi olmuş" dedi.
Büfenin güvenlik kameralarından şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları bulunan Yusuf A. ve Hüseyin B. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin daha önce 4 boks makinesini daha soyduğunu tespit etti. Polis, zanlılar Yusuf A. (18) ve Hüseyin B.'yi (20) evlerinde gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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